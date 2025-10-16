Incendiu la o locuință din comuna Sănduleni, sat Verșești

Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină, joi, la un incendiu care se manifesta la o casă de locuit din comuna Sănduleni, sat Verșești.

La fața locului s-au deplasat mai multe forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești și din cadrul Punctului de Lucru Livezi.

Ajunși la locul intervenției, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați din locuință.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.