Incendiu la o locuință din comuna Mărgineni, sat Trebeș – fără victime

În această dimineață, 27 ianuarie a.c., în jurul orei 05:22, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Mărgineni, sat Trebeș.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), precum și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum și flăcări, afectând locuința pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

Pompierii au acționat prompt pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul a fost lichidat în totalitate, iar în urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a producerii acestuia a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

Reamintim cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și utilizării acestora în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.