Incendiu la o casă părăsită din municipiul Bacău – pompierii au intervenit prompt

În această după-amiază, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au fost solicitate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă părăsită din municipiul Bacău.

La fața locului s-a acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, echipajele reușind să lichideze incendiul în scurt timp, împiedicând extinderea acestuia la alte construcții din apropiere.

În urma evenimentului, au ars deșeuri menajere și textile aflate într-o cameră a imobilului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea flăcării deschise în spațiu închis.

Pompierii le reamintesc cetățenilor să nu utilizeze focul deschis în clădiri neîngrijite sau abandonate, pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente.