Incendiu la o casă din comuna Balcani, sat Frumoasa – o persoană transportată la spital

În aceste momente, pompierii din cadrul ISU Bacău intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o locuință din comuna Balcani, sat Frumoasa. La fața locului acționează două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Pompieri Moinești.

Potrivit reprezentanților ISU, incendiul este localizat și afectează o locuință cu suprafața de aproximativ 100 de metri pătrați.

O femeie, în vârstă de aproximativ 38 de ani, conștientă, a suferit intoxicație cu fum și a fost preluată de echipajele medicale pentru a fi transportată la spital, unde primește îngrijiri.

Misiunea pompierilor este în desfășurare, iar autoritățile recomandă populației să evite zona.