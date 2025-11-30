Incendiu la biserica ortodoxă din satul Luncani, comuna Mărgineni

Astăzi, în jurul orei 13:47, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani.

La fața locului acționează pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu un dispozitiv extins format din trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscară, ambulanța SMURD, precum și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperiș, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Potrivit reprezentanților ISU Bacău, incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în aceste momente pentru lichidarea completă a focarelor.

Având în vedere amploarea evenimentului, la nivelul ISU Bacău a fost activată grupa operativă, nivel I.

Nu au fost raportate victime până la acest moment. Circumstanțele care au dus la izbucnirea incendiului urmează să fie stabilite.