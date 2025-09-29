Incendiu la Autogara Massaro din Bacău. Un container a ars, iar o mașină a fost avariată

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit la Autogara Massaro, aflată în apropierea Gării Bacău. Focul s-a manifestat la o anexă din incinta autogării și a fost lichidat rapid de pompieri.

În urma incendiului, un container cu o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați a ars complet, iar un autoturism parcat în apropiere a fost afectat în proporție de circa 10%.

Specialiștii ISU Bacău au stabilit că, cel mai probabil, cauza izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric. Din fericire, nu au fost raportate victime.