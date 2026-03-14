Incendii de locuințe în Poduri și Văleni. Flăcările au pornit de la vegetație uscată

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit pentru stingerea a două incendii izbucnite în județul Bacău, în localitățile Poduri și Văleni.

Primul incendiu s-a produs în Poduri, satul Poduri, unde flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe. La locul solicitării au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autofreză, autoscara și o ambulanță SMURD. În sprijinul echipajelor de intervenție a fost mobilizată și o autospecială de stingere aparținând operatorului economic OMV Petrom, iar autoritățile au anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul locuinței. Proprietara imobilului a suferit un atac de panică și a fost monitorizată de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Un al doilea incendiu a avut loc în comuna Secuieni, satul Văleni, unde pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor operative, focul se manifesta la acoperișul unei case, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. În același timp, flăcările se extinseseră și la vegetația uscată din zonă, pe o suprafață de aproximativ un hectar.

Incendiul a fost lichidat de pompieri. În urma acestuia au ars aproximativ 60 de metri pătrați din acoperișul locuinței, construită pe parter și mansardă, precum și vegetația uscată de pe o suprafață de circa un hectar. Potrivit pompierilor, flăcările s-au propagat de la vegetația uscată către locuință.

Nu au fost înregistrate victime, iar cauza probabilă a producerii incendiului a fost folosirea focului deschis în spații deschise.