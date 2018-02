La data de 14 februarie, poliţiştii băcăuani au depistat un bărbat de 67 de ani, din localitate, bănuit de comiterea de infracţiuni de furt. Pesoana depistată ar fi sustras un portofel aparţinând unui bătrân de 88 de ani, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun. Poliţiştii au recuperat bunul sustras. Față de persoana suspectă s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi tragerea la răspundere penală a bănuitului. Un alt hoț a fost prins de polițiști pe 12 februarie, în timp ce încerca să fure un portofel de la o femeie de 64 de ani. 17 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.