Încă 2.000 de gospodării comăneștene vor fi racordate la rețeua de gaze naturale

Primăria Comănești a semnat un nou contract de finanțare, de această dată prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Viorel Miron, primarul orașului Comănești, a semnat, împreună cu Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, contractul prin care Comăneștiul primește 39,95 de milioane lei (circa opt milioane euro). Banii vor fi folosiți pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a mai bine de 2.000 de gospodării, în principal din cartierele Șupan, Lăloaia și Lunca de jos.

”Sunt bucuros pentru fiecare proiect aprobat, pentru fiecare leu care intră în orașul Comănești. Șansa la dezvoltare o reprezintă fondurile atrase – europene și guvernamentale – fără să punem presiune pe bugetul local, ceea ce înseamnă că putem păstra un nivel al taxelor și impozitelor locale cât mai scăzut. Din acest punct de vedere, am scris proiecte pentru absolut toate axele de finanațare și programe guvernamentale. Am avut în vedere infrastructura in sanatate, infrastructura educațională,infrastuctura sportivă și de turism, cea de apă și canalizare, infrastructura rutieră, servicii sociale, reabilitarea unor clădiri rezidențiale și blocuri de locuințe, precum și energia verde prin instalarea de panouri fotovoltaice. Deloc întâmplător, orașul Comănești a fost declarat al II-lea oraș din România la multitudinea de proiecte atrase.

Sunt încrezător și pentru viitor și vreau să mulțumesc și colegilor din administrația pe care o conduc pentru profesionalism și seriozitate”, a precizat Viorel Miron, primarul orașului Comănești.

După semnarea contractului de finanțare, urmează procedurile de scoatere la licitație a acestei lucrări extrem de importante.