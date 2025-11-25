Inaugurare importantă în sectorul agroalimentar băcăuan: Ferma Avicolă „Moldavia”, investiție de 11,5 milioane de euro, deschisă oficial

Ferma Avicolă „Moldavia”, un proiect major realizat de Grup Șerban Holding, a fost inaugurată astăzi în județul Bacău, în prezența președintelui Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a reprezentanților administrației locale și centrale, precum și a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, și a ministrului Petre Daia.

Investiția totală se ridică la 11,5 milioane de euro, dintre care 7,5 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile obținute prin Legea 227/2018.

Noua fermă dispune de 8 hale moderne pentru găini adulte și 2 hale pentru puicuțe, având o capacitate de 160.000 de găini ouătoare și 40.000 de puicuțe.

Proiectul contribuie la dezvoltarea și consolidarea lanțului agroalimentar integrat al Grup Șerban Holding, dar și la dinamizarea economiei locale.

Președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a subliniat în cadrul evenimentului importanța acestei inițiative pentru agricultura județului:

„Este o investiție strategică, realizată de o companie care și-a construit povestea prin viziune, perseverență și responsabilitate față de comunitate. Ferma ‘Moldavia’ reprezintă un pas important pentru sectorul agroalimentar băcăuan.”

Totodată, Cristina Breahnă-Pravăț a evidențiat sprijinul acordat fermierilor de către Ministerul Agriculturii, mulțumindu-le miniștrilor Florin Barbu și Petru Daia pentru prezență și pentru programele și măsurile care susțin dezvoltarea proiectelor de anvergură din județ.

Inaugurarea fermei este considerată un exemplu de bună colaborare între mediul privat, administrația județeană și autoritățile centrale, demonstrând modul în care parteneriatele eficiente pot genera rezultate durabile pentru agricultura românească.

Grup Șerban Holding continuă astfel extinderea și modernizarea capacităților sale de producție, confirmându-și rolul de actor important în sectorul agroalimentar și în dezvoltarea economică a județului Bacău.