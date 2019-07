Nu am exagerat cu nimic, pentru că exact așa se prezintă piețele în această perioadă. O explozie de culori am găsit zilele acestea și în Piața Sud care era destul de animată. Printre tarabele doldora de marfă, o mare de oameni scotoceau prin produsele precupeților pentru a găsi, probabil, cea mai bună calitate. Pe tarabe, frumos stivuite stau legumele, fructele și nu numai, toate într-un colorit de îți ia ochii. Chiar dacă unii producatori se mai plâng că ba ploile, ba prea mult soare le-a afectat culturile, abundența de produse spune cu totul altceva. Sigur, multe dintre ele sunt bănuite a fi aduse din import. Cu toate astea e vizibil că pe tarabe sunt foarte multe produse românești.

Între afine și … afinată

Printre toate fructele de sezon trebuie să remarcăm că o atenție deosebită a cumpărătorilor este îndreptată spre afine. Doar motivele de achiziționare diferă de la un client la altul. Un tip cu vârsta între 40 și 50 de ani ne garantează că fructele sunt demne de cea mai bună afinată. De altfel nu a pierdut prea mult timpul și a pus fructele în bidoane de cinci litri, a adăugat peste ele zahăr și stă în așteptare să pună alcool peste. Un domn pensionar ne asigură că afinele sunt foarte bune antioxidante și, cel mai important, reglează glicemia. Cumpărătorii dau năvală la un vânzator din județul Neamț care are afine de calitate și are poze și cu culturile. Pe lângă toate acestea mai are la vânzare și afine sălbatice, culese direct din pădure.

Două blonde elegante

Forfotă este și în hala pieții acolo unde este coadă la lactate. Oamenii cumpără caș de capră, brânză proaspătă de vaci sau smântână. Toate vânzătoarele sunt drăguțe, în felul lor, până află că sunt de la ziar și că vreau să scriu despre ofertele din piață. Simt privirile reci care mă fac să mă îndepărtez. Data viitoare am să cumpăr de la fiecare din ele, poate le voi mai „îndulci” privirile. La ieșirea din hală, la un magazin, îmi atrage atenția un domn îmbrăcat lejer, de vară. „Două blonde elegante”, cere omul și primește două franzele. Ne amuzăm împreună și aflu că a făcut piața. Câteva roșii, două cepe, trei castraveți… „Nu merge carnea pe vremea asta. Cade greu la stomac”, mai spune omul degajat, zâmbitor.

Printre alte trufandale

După ce am ieșit din hală am ajuns din nou printre tarabe, într-o zonă plină de zarzavaturi. Verzi, și cu un miros accentuat de proaspăt, te fac să te cufunzi cu ochii în ele și devin instantaneu provocatoare pentru glandele salivare. Nu cred să există ceva autohton care să lipsească de pe tarabe. Sigur, nici bananele sau alte fructe din import nu sunt de neglijat. Cu toate acestea, nu poți să rămâi pasiv când vezi grămezile de zmeură, mure, caise sau prune. Toate din pământ românesc. Și ca să fie tabloul complet, remarcăm cireșele de Itești „fără viermi”, așa cum scrie mare pe cartonul cu preț. Sigur, asta poate aduce interpretări. Pentru că dacă ar avea viermi, ai fi sigur că sunt sută la sută naturale. Că viermele nu-și face casă în fructe stropite cu chimicale. Și ca să punem cireașa pe tort, remarcăm în Piața Sud porumbul de fiert sau copt și, inevitabil la această vreme,… corcodușele.

Nimic fără pepeni

Cu toate că se zice că pepenele conține peste 90 la sută apă, medicii spun că e foarte bun și că are foarte multe vitamine. Cu pepene roșu se poate face o adevarată cură cu vitamina A, care are o serie de proprietăți antioxidante și ajută la menținerea în stare optimă a vederii. De asemenea, are un rol important în păstrarea pielii sănătoase. Are și vitamina C care contribuie la dezvoltarea rezistenței împotriva infecțiilor și care luptă cu radicalii liberi. Conține și vitamina B6 care contribuie la buna funcționare a creierului și care ajută la producerea de anticorpi. După toate aceste informații obținute de la specialiști, ne confruntăm cu precupeții de pepeni din Piața Sud. La doua tarabe distanță se află la concurență pepenii de Dăbuleni și cei de Cudalbi, ca într-o eternă poveste de bancuri dintre olteni și moldoveni. Ei bine, în piață nu e rost de așa ceva.

Fiecare își vede de viață lui iar prețurile sunt la fel. „Ce diferență să fie? Sunt tot românești”, ne lămurește Anișoara Păvăluță din Dăbuleni, care de 20 de ani vine în Piața Sud din Bacău. A mai încercat într-un an pe la Cluj, dar tot mai bine i-a mers în Bacău. Noaptea doarme lângă tarabă, pe o bucată de burete, că nu-i lasă să-și pună saltele. Anișoara dă cu 2,5 lei kilogramul de pepene, dar uneori mai lasă la preț.

„Nu toți oamenii au bani. Mai ales bătrânii. Și mi-e milă de ei și le las mai ieftin”, mai spune Anișoara din Dăbuleni. Peste „drum”, la tarabă vinde pepeni Monica Răcoare din Cudalbi, Galați. Frumoasa moldoveancă vine de câțiva ani în piața din Bacău și de fiecare dată e însoțită de mama-soacră. „Cu ani în urmă mai erau hoți de pepeni, dar acum nu mai există riscul ăsta. Oricum piața e păzită, noi dormim aici și nu cred că se mai complică cineva pentru un pepene”, spune Monica din Cudalbi precizând că marfa ei e de cea mai bună calitate.

Toți vânzătorii din Piața Sud te ofertează cu de toate. Îți aleg ce e mai bun și te asigură că e de calitate. Dacă nu-ți vine să crezi, analizează-le mâinile. Palmele lor poartă semne vizibile de muncă. Sunt oameni cinstiți și corecți care nu cer mai mult decât face munca lor. Că printre ei se mai strecoară unii care nu au de-a face cu munca, asta e o altă poveste. La urma urmei, alegerea e la noi…