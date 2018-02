Sâmbătă, de la ora 16.30, Știința evoluează pe terenul liderei campionatului, CSM București. Partida este televizată de Digisport. Trei meciuri de foc. Unul după altul. Sâmbătă, în campionat, în fieful liderei, CSM București. Miercuri, acasă, contra vice-campioanei Elveției, Sm’Aesch, cu calificarea în „sferturile” Cupei Challenge pe masă. Iar sâmbăta viitoare, tot pe teren propriu, împotriva celor de la CSM Târgoviște, în derby-ul pentru locul 3. Prin urmare, o săptămână fierbinte pentru voleibalistele Științei Bacău. O săptămână care începe cu un meci-busolă, așa cum a definit antrenorul Științei, Florin Grapă, confruntarea cu CSM București. „Jocul acesta ne va arăta ce fel de echipă suntem. Întâlnim un adversar valoros, contra căruia îmi doresc să ținem pasul. Dacă o vom face, înseamnă că putem cere mai multe de la acest campionat. Dacă nu, atunci nu are rost să ne amăgim inutil”, a declarat Grapă. Deși CSM București vine după un succes categoric pe terenul campioanei Alba Blaj, care merge ceas în Liga Campionilor, tehnicianul băcăuan știe cum pot fi anihilate „tigroaicele”: „Înainte de toate, noi trebuie să le punem în dificultate în ceea ce privește preluarea din serviciu. Nu trebuie să le lăsăm să-și construiască atacul pe serviciul nostru. Asta înseamnă să servim foarte bine și cred că o putem face”. Al doilea aspect vizează principalele „guri de foc” ale bucureștencelor: ex-băcăuanca Ioana Baciu și sârboaica Jovana Brakocevici. „În egală măsură, este esențial să le blocăm pe Baciu și Brakocevici. Este cunoscut faptul că ele sunt principalele realizatoare ale CSM-ului”, a subliniat Grapă. Pentru jocul de sâmbătă, de la București, care va fi televizat de Digisport, cu începere de la ora 16.30, Știința mizează pe lotul complet. După toate probabilitățile, formula de start a oaspeților o va găsi pe Kapelovies în cabina de regie, pe Cazacu și Lupa ca „secunde”, cuplul Faleș- Sipoș în centru, căpitanul Rogojinaru pe postul de universal și Albu libero. Clasamentul Diviziei A1 1. CSM București 13 12 1 38-5 37p.

2. Volei Alba Blaj 13 1 2 34-7 33p.

3. CSM Târgoviște 13 10 3 32-14 29p.

4. Știința Bacău 12 9 3 27-11 27p.

5. Agroland Timiș. 13 9 4 29-16 26p.

6. CSM Lugoj 13 4 9 15-29 12p.

7. Dinamo București 13 3 10 15-33 10p.

8. Medicina Tg. Ms. 13 2 11 11-35 7p.

9. Penicilina Iași 13 2 11 9-36 6p.

Programul complet al etapei a 14-a (sâmbătă, 3 februarie): Dinamo București- Medicina Târgu-Mureș, CSM Târgoviște -Alba Blaj (se joacă vineri, 2 februarie, de la ora 18.00/ Digisport), CSM București- Știința Bacău (ora 16.30/ Digisport), Penicilina Iași- Agroland Timișoara (se joacă pe 2 februarie), U NTT Data Cluj- CSM Lugoj.

