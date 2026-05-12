În 2026, în județul Bacău, oamenii merg kilometri pe jos ca să ajungă la un microbuz

Vă scriu dintr-o comună a județului Bacău, în anul 2026, unde, paradoxal, pentru unii oameni transportul public a devenit un lux. Locuitorii satelor Onișcani, Boanța și Cornești, aparținând comunei Filipești, au rămas fără legătură de transport public încă din 1 octombrie 2024, după modificarea unui traseu care a funcționat fără probleme mai bine de două decenii.

De atunci, aceste comunități au fost pur și simplu scoase din traseu.

Consecințele sunt dramatice pentru viața de zi cu zi. Elevii merg kilometri pe jos pentru a ajunge la un microbuz care să îi ducă la liceu. Persoanele în vârstă ajung cu greu la medic sau la farmacie. Oameni care muncesc sunt nevoiți să plece mult mai devreme de acasă și să parcurgă distanțe considerabile pe jos, indiferent de vreme.

În tot acest timp, pe noul traseu, există situații în care microbuzul trece de două ori prin același sat în mai puțin de 30 de minute. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre lipsa unui traseu, ci despre o distribuție absurdă și profund inechitabilă a acestuia.

Ni s-a spus că „nu există cerere”. Există. Avem semnături și oameni care cer explicit revenirea traseului. Ni s-a spus că „nu există stație”. Totuși, în alte sate microbuzele opresc fără existența unor stații amenajate oficial.

Am făcut sesizări. Am participat la ședințe. Am încercat dialogul instituțional. Până acum, fără niciun rezultat concret.

Cât trebuie să mai așteptăm pentru ca aceste sate să fie tratate ca parte a județului Bacău și nu ca niște puncte uitate pe hartă? Într-o perioadă în care se vorbește despre dezvoltare, incluziune și combaterea abandonului școlar, oameni din trei sate sunt obligați să meargă kilometri întregi pe jos doar pentru a ajunge la un mijloc de transport.

În afară de cele relatate mai sus, există și un material video realizat pe traseu, urmărind efectiv microbuzul și distanțele pe care oamenii sunt nevoiți să le parcurgă. Dacă va exista interes pentru documentarea situației, îl pot pune la dispoziție ulterior.

Cu speranța că această problemă va fi adusă în atenția publică și a autorităților competente,

Maricica O.

