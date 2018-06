Ivona Lucan: Care a fost sau este cel mai îndrăgit/incomod rol din cariera ta actoricească?

Bogdan Buzdugan: Sunt tentat să răspund că îndrăgesc fiecare rol și nu aș minți, dar o mai mare amprentă asupra mea și-au pus personajele interpretate în spectacolele cu distribuție redusă. Amintesc aici rolul Jean, din spectacolul Miss Julie, în regia lui Dumitru Lazăr Fulga și Lomov, din spectacolul Cerere în căsătorie, regia Muriel Manea.

„Incomod”!? Căutări există la orice rol. E adevărat că de unele personaje mă apropii mai ușor, fapt care, la mine are un efect opus celui de relaxare. Obișnuiesc să fiu concentrat pe toată perioada care precede „nașterea” unui rol.

Ce momente de „cumpănă” sau mai puțin plăcute ai întâmpinat în teatru de-a lungul timpului?

În decursul la mai bine de un deceniu e normal să apară și altfel de momente. Voi aminti doar unul, cel din primul an, la repetițiile cu domnul Alexander Hausvater pentru spectacolul Requiem. În săptămâna premergătoare premierei am contactat o păcătoasă pneumonie, așadar, prin urmare, avanpremiera și premiera le-am jucat cu febră de 39 de grade. A doua zi când în final am ajuns la spital am fost ținut la „păstrare” vreo trei săptămâni.

Ce îți (mai) dorești din partea Teatrului Municipal „Bacovia”?

Oportunitatea de a-mi crea un one man show.

Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

E o vârstă veritabilă, de respectat. Îi urez să rămână viu, mereu în pas cu timpul, iar publicul său să aibă parte de Oameni care să-l iubească și să-l slujească cu binemeritată prețuire.

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”