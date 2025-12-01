Imagini noi de pe șantierul A7: Lucrări în ritm accelerat la nodul rutier Tișița chiar de 1 decembrie

Imagini noi de pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7 între Focșani și Bacău au fost publicate de pasionatul de infrastructură Emilian Grigoraș pe canalul său de YouTube. Filmările realizate luni, 1 decembrie 2025, surprind ritmul intens al lucrărilor la nodul rutier Tișița, pe lotul 1 Focșani – Domnești Târg.

Potrivit lui Grigoraș, constructorul UMB lucrează „la turație maximă”: se montează armături pentru suprabetonarea pasajului peste DN2L, se execută relocări și asfaltări pe același drum, continuă configurarea sensului giratoriu și avansează lucrările la descărcările către DN2L și DN24. La podul peste râul Șușița se montează parapetul de siguranță și panourile fonoabsorbante, iar șanțurile pentru scurgerea apelor sunt în curs de betonare.

Acesta afirmă că se încearcă deschiderea traficului între Focșani și Adjud Nord până la 19 decembrie, înainte de pauza de sărbători.

Lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, cu o lungime de 35,6 km, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 95% și ar putea fi inaugurat până la finalul anului, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Contractul are o valoare de 2,3 miliarde lei și este finanțat prin PNRR.

Și lucrările pe lotul 2 avansează, cu un progres fizic de 90%. Secțiunea până la Adjud, de circa 17 km, a ajuns la 95% și ar putea fi deschisă circulației tot în 2025, în funcție de vreme și de mobilizarea din șantier. Valoarea acestui contract este de 2,48 miliarde lei, tot din fonduri PNRR.

CNAIR estimează că anul viitor se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă între București și Pașcani.

