Ilie Bolojan preia interimar Ministerul Educației, după 22 de zile de incertitudine

Premierul Ilie Bolojan va prelua în mod interimar funcția de ministru al Educației, potrivit unui anunț oficial transmis marți seara de Guvern. Decizia vine la 22 de zile după ce ministrul Daniel-Ovidiu David și-a anunțat demisia, fără ca aceasta să producă efecte administrative până în prezent.

Conform legislației în vigoare, premierul poate ocupa interimar funcția de ministru al Educației pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Totuși, depășirea acestui termen nu este însoțită de sancțiuni legale. Un precedent există deja: Ilie Bolojan a ocupat anterior, pentru mai mult de 45 de zile, funcția de vicepremier rămasă vacantă după plecarea lui Dragoș Anastasiu.

În intervalul celor 45 de zile de interimat, premierul ar trebui, teoretic, să înainteze o nouă propunere de ministru al Educației.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, se arată în comunicatul Guvernului.

Incertitudine prelungită la Ministerul Educației

Daniel-Ovidiu David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației în data de 22 decembrie 2025, într-o perioadă marcată de sărbători, ceea ce a contribuit la lipsa unor clarificări oficiale rapide. Cu toate acestea, până în prezent nu fusese numită o conducere interimară, iar Guvernul nu anunțase oficial acceptarea demisiei.

HotNews relata pe 8 ianuarie că, la mai bine de două săptămâni de la anunțul demisiei, Ministerul Educației funcționa în continuare cu un ministru demisionar. Reprezentanții Guvernului au explicat atunci că Daniel David și-a păstrat funcția întrucât nu fusese desemnat niciun înlocuitor.

Preluarea interimatului de către premierul Ilie Bolojan pune capăt, cel puțin temporar, acestei stări de incertitudine la conducerea Ministerului Educației.