Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Simona Nica: Acasă… casa din copilărie.

Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

Nu am avut țeluri foarte clare despre orașul în care aș vrea să locuiesc. M-am lăsat purtată de viață. După facultate, am lucrat doi ani la Teatrul Regina Maria, din Oradea, apoi, doi ani la Teatrul Mihai Eminescu, din Botoșani, iar în cele din urmă m-am îndrăgostit și m-am întors acasă. De atunci sunt în Teatrul „Bacovia”.

Ce momente de „cumpănă” sau mai puțin plăcute ai întâmpinat în teatru de-a lungul timpului?

„Momente de cumpănă” nu am avut decât o singură dată, în anul întâi de facultate. În fața unui astfel de moment m-a pus profesorul meu Ion Sapdaru, în cel mai dur stil posibil… și bine mi-a făcut! Pentru o perioadă m-am gândit să renunț la teatru și am ieșit din clasă ca o furtună! Gândirea a durat cam 15 secunde, cât am apucat să cobor scările primului etaj. Tot ca o furtună m-am și întors în clasă și am continuat exercițiul de unde îl lăsasem, dar cu o altă energie, energia de care era nevoie ca să fiu actriță. Profesorul meu a zâmbit și a spus: „Așa da, mulțumesc, următorul!”

Ce îți (mai) dorești din partea Teatrului Municipal „Bacovia”?

Să-și deschidă aripile, mai pline de curaj și să zboare cu mai multă încredere.

Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

Să mă bucur de sărbătoarea și mai rotundă și mai plină de 100 de ani. Să-i fie cu aripi largi și vânt bun. La mulți ani!

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”