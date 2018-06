Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Alina Neagu: Gazda animației.

Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

La examenul de licență a fost în sală conducerea Secției Animație. Am fost omul potrivit la locul potrivit! Nu credeam în angajare, pentru că în anul acela se tăiau salariile, erau restrângeri de personal în rândul bugetarilor, etc. După un an de colaborare cu „Bacovia” s-a scos la concurs un post de actor mânuitor de păpuși și iată-mă!

Care a fost sau este cel mai îndrăgit/incomod rol din cariera ta actoricească?

Nu am un rol preferat! Rolul care îmi displace făce parte dintr-un experiment teatral eșuat care s-a și casat.

Ce momente de „cumpănă” sau mai puțin plăcute ai întâmpinat în teatru de-a lungul timpului?

După zicală: „Scopul scuză mijloacele.” I-am iertat!

Spectacolul cel mai de suflet este?

Oblio, în regia lui Gheorghe Balint.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi ai schimba ceva?

Nu!

Ce îți (mai) dorești din partea Teatrului Municipal „Bacovia”?

Îi doresc Teatrului să aibă înțelepciunea vârstei.

Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

La mulți ani colegilor de la Secția Dramă!

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”