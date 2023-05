Ieftiniri la raft: Prețul laptelui, redus cu 20 %, în marile magazine

Laptele se vinde în supermarket și cu 3.99 lei litrul. Ieftinirea apare după ce marii retaileri au convenit să reducă cu 20% prețurile la raft. Prețul redus ar urma să fie menținut timp de 6 luni.

Vești bune pentru consumatorii de lapte. Din această lună, marile magazine au redus semnificativ prețul la raft, pentru acest produs. Măsura apare după ce retailerii din România au fost de acord să reducă prețurile laptelui de proveniență românească, cu minimum 20 sută. Mișcarea apare cumva și ca răspuns la protestele fermierilor care, luna trecută au protestat în stradă, vărsând la canal, cisterne pline cu lapte, întrucât nu mai aveau cui să vândă producția, dar și pentru că, în ultimul an, guvernanții nu au luat nicio măsură în scopul acoperirii pierderilor generate de secetă. Astfel, pe o perioadă de 6 luni, marii comercianți vor împărți frățește reducerea, dacă prețul de la raft depășește 7 lei pe litru. Potrivit Consiliul Concurenţei, 18 dintre cei 23 de procesatori, respectiv 78%, participă la acordul voluntar temporar pentru reducerea preţului laptelui, aceştia iniţiind deja renegocierea contractelor cu comercianţii. „Faptul că este un acord voluntar oferă mai multă flexibilitate pentru a ține cont de situația specifică a fiecărei companii, astfel încât retailerii și procesatorii să poată aplica și reduceri mai mari de 20%, așa cum am văzut că există în unele rețele pentru anumite mărci de lapte. Cred că în următoarele zile, vom vedea o reașezare a prețurilor, pe măsură ce se finalizează renegocierea contractelor, se epuizează stocurile existente. De asemenea trebuie să ținem cont de faptul că în cazul în care un anumit sortiment de lapte era în promoție, deci avea prețul redus deja, nu i se va mai aplica o altă reducere”, transmit reprezentanții instituției, subliniind că este de așteptat ca, în cele şase luni, cât este valabil acordul, să crească consumul la această categorie de produs alimentar de bază. De altfel, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Consiliul Concurenţei va monitoriza această inițiativă, urmând să utilizeze platforma Monitorul Prețurilor la Alimente, care afișează online prețurile produselor alimentare.

Scăderi de preț de 1-2 lei pe litru

Cert este că măsura era de multă vreme dorită de clienți, în special de pensionari, în condițiile în care, numai în ultimul an, laptele și produsele lactate s-au scumpit cu peste 30 de procente. Ieftinirile la raft sunt de circa 1 – 2 lei pe litru. În prezent, cel mai mic preț pe litru, la magazinele din Bacău, este de 3,99 lei (de la 4,89 lei) – lapte de consum cu un procent de grăsime de 1,5%. Reduceri de preț sunt și la celelalte tipuri de lapte. De exemplu, într-unul dintre magazine, laptele cu 3,5% grăsime costă 4,39 /litru (de la 5,49 lei), laptele fără lactoză – 7,68 lei/l (de la 9,6 lei). Chiar laptele ecologic este mai ieftin, recipientul de 1 litru de lapte bio cu 3,5% grăsime costând 8,16 lei, exemplele putând continua.

„Reducerea prețului laptelui la raft, suportată de fermieri”

De cealaltă parte, asociațiile de fermieri protestează susținând că, de fapt, „reducerea prețului laptelui la raft este suportată de fermieri”, solicitând Consiliului Concurenței „să analizeze modul în care procesatorii și retailerii operează, pe lanț, reducerea de 20%”. „În acest moment, asistăm, de fapt, la o nouă reducere a prețului de achiziție, la poarta fermei, pentru producătorii de lapte din România. Este evident că procesatorii și retailerii vor să arunce această scădere de preț, în totalitate, exclusiv pe umerii crescătorilor de vaci de lapte din România. Și pot face asta pentru că mecanismul de reducere a prețului, monitorizat de Consiliul Concurenței, este și prost gândit, și prost aplicat”, spun reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor”. Potrivit organizației, în ultima săptămână, mulți dintre crescătorii de vaci cu lapte s-au plâns de scăderi nejustificate de preț al laptelui preluat de la ferme de către procesatori, fermierii fiind constrânși să accepte scăderile, de teama de a nu le fi reziliate contractele. „Dacă acest «efort» al procesatorilor și retailerilor înseamnă să sugrume de tot activitatea crescătorilor de vaci de lapte și să impună noi scăderi la prețul de achiziție pentru laptele românesc, atunci considerăm că era mai corect ca măsura anunțată de premierul Nicolae Ciucă să sune astfel: «Obligăm producătorii de lapte din România să intre în faliment și îi forțăm să scadă prețul la poarta fermei până la un nivel inacceptabil, pentru ca reducerea de 20% nu afecteze cu nimic cheltuielile și profiturile procesatorilor și retailerilor”, anunță ironic organizația de fermieri.