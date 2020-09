Viitorul incubator de afaceri, destinat tinerilor antreprenori băcăuani, intră în linie dreaptă. Marți, în interiorul fostului cinematograf „Orizont”, primarul Bacăului, Cosmin Necula, le-a prezentat ziariștilor stadiul proiectului de amenajare a hub-ului pentru tineret. „Nu întîmplător ne aflăm în locul în care a funcționat, cândva, cinematograful «Orizont».

Practic, felul în care arată, acum, această locație reprezintă ceea ce am primit «cadou» din partea celor care au condus orașul atâta timp. La fel s-a întâmplat și cu conductele de apă, și cu cele de termoficare, cu iluminatul public etc. Or, acest spațiu, după ani de zile în care am căutat soluții pentru reconversia lui, va prinde, în sfârșit, viață, urmând a fi transformat într-un punct de plecare a tinerilor în drumul pe care-l vor începe în viață”, a declarat Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău.

Proiectul incubatorului de afaceri, aflat în stadiul de achiziție publică a serviciilor de proiectare și execuție, are o valoare de 4,4 milioane de euro, finanțare europeană, obiectivul urmând să includă atât spații destinate afacerilor demarate de tinerii antreprenori, săli de conferințe, săli de proiecție, cât și o cafenea publică cu gradină la etaj. „Acest hub pentru tinerii antreprenori nu este o idee utopică, ci zone concrete prin care antreprenoriatul pentru tineret va putea să se dezvolte.

Aici, tinerii vor beneficia de consultanță, de birouri în care să se dezvolte, un loc în care vor învăța să devină antreprenori, să învețe să se descurce singuri. Va fi o extindere a centrului pentru tineret pe care-l avem în prezent”, a completat primarul Necula.

Incubatorul de afaceri pentru tineret va fi structurat pe două nivele, cu o suprafață totală de 1.800 ce metri pătrați, întreg spațiul unde a funcționat vechiul cinematograf urmând a fi consolidat, reconfigurat şi modernizat, lucrările fiind programate să se finalizeze în cel mult un an și jumătate.

Urmează ca și celelalte două cinematografe din Bacău, aflate în stare de degradare, să fie valorificate în folosul comunității, însă după ce instanța de judecată va soluționa litigiul dintre primărie și proprietarul acestor spații.