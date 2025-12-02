Hramul Sfintei Varvara va fi sărbătorit în biserica aflată în adâncurile Salinei Târgu Ocna

Hramul Sfintei Mucenițe Varvara, ocrotitoarea minerilor, va fi marcat joi, 4 decembrie 2025, în Biserica „Sfânta Varvara și Sfinții Români”, aflată la 240 de metri adâncime în Salina Târgu Ocna.

Slujba religioasă va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de Preasfințitul Părinte Teofil, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un sobor de preoți ai Eparhiei.

Programul zilei include un moment cultural-artistic cuprinzând un concert de colinde susținut de Ansamblul Folcloric „Datini Trotușene”, o lansare de carte și o expoziție de pictură naivă semnată de artistul Ioan Mărîc.

Organizatorii anunță și alte activități pregătite cu ocazia sărbătorii, considerată una deosebit de importantă pentru comunitatea minerilor din zonă.