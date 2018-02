Construit în anii ’20 ai secolului trecut și lăsat de izbeliște din anii ’90. Hotelul Central din Bacău ar putea fi cumpărat de municipalitatea băcăuanâ, care va decide la ședința programată pentru data de 15 februarie dacă-și va exercita dreptul de preempțiune asupra clădirii. Primarul Cosmin Necula anunțase încă de acum două săptămâni că municipalitatea dorește să cumpere clădirea. El a spus că Primăria își va exercită dreptul de preempțiune pentru un preț de bun simt. “Pentru o suma de aproximativ 200.000 de euro îl vom cumpără dar nu putem să creștem oferta la nesfârșit”, a spus primarul Necula. Firma care îl avea în proprietate a intrat în faliment și, de ani de zile, starea clădirii s-a degradat pentru că nimeni nu mai avea grijă de ea. Firma îl cumpărase în 2006 de la o companie din Comănești pentru suma de 958.000 de lei. Hotelul a fost privatizat la finele anilor ’90, odată cu celelalte hoteluri din Bacău, de către Fondul Proprietății de Stat, care l-a vândut la licitație. Un evaluator a decis că prețul Hotelului Central este de 211.200 de euro. O ofertă a fost deja depusă de o companie privată, Cerealcom SA, care, conform documentelor publicate de municipalitate, a oferit 212.000 de euro. Dacă Primăria va oferi această suma, va avea întâietate și va putea cumpără hotelul, însă, numai în condițiile în care Cerealcom nu va oferi mai mult. Hotelul Central este inclus pe lista clădirilor de patrimoniu și nu i se poate schimbă destinația. Scurt istoric Dupa cum spune prof. dr. Dorinel Ichim, construcția a aparținut societății „Ocrotirea tinerelor fete”, purtând numele de Palatul Mărăști, ce cuprindea o sala de teatru și cinematograf, împreună cu hotelul de prim rang. Acest nume i-a fost conferit în memoria luptelor victorioase ale Armatei Române din Primul Război Mondial de la Mărăști, de pe teritoriul Județului Vrancea. Inaugurat la 27 martie 1926, evenimentul s-a bucurat de prezența MS Regina Maria. Această clădire monumentală a fost construită între anii1927-1929, după planul arhitectului Ionescu Berechet. Clădirea este compusă din trei etaje și subsol, parterul fiind placat inițial cu piatră naturală. Hotelul are trei nivele cu 40 de camere. La exterior, acesta este flancat de două turnuri, iar la primul etaj este prevăzut cu un mic balcon. La interior, pe ancadramentul stâlpilor de susținere ai fiecărui etaj, se află mai multe miniaturi pictate, datând din anul ridicării construcției. 141 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.