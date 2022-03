După ce a învins-o pe CSM Alexandria, întorcând rezultatul când mai erau 38 de secunde, CSM Bacău a remizat în compania Focșaniului, 24-24 (14-14), grație golului marcat de Serhel în secvența de final

Prim divizionara de handbal masculin CSM Bacău a devenit o maestră a suspansului. Și a golurilor importante înscrise pe final de meciuri. După ce a ratat remiza la Vaslui în ultima secundă și a întors, atunci când mai erau doar 38 de secunde, rezultatul în favoarea sa contra Alexandriei, echipa băcăuană a oferit un final-thriller și duminică, în partida de acasă, cu CSM Focșani. La 24-23 pentru oaspeți, Vlăduț Rusu a apărat senzațional ceea ce se prefigura ultimul atac al meciului. Cum mai rămăseseră doar patru secunde, antrenorul „CSMeilor”, Sandu Iacob a cerut time-out în speranța că imposibilul va deveni din nou posibil. Și așa a fost, Vlăduț Rusu repunând rapid mingea în joc, iar Serhel Bahdan înscriind cu o aruncare de la șold de la distanță golul remizei, 24-24, în delirul publicului numeros care și-a încurajat în permanență favoriții. Remiza premiază determinarea CSM Bacău, care, în ciuda unui efectriv redus la doar șapte jucători de câmp, a luptat din prima până în ultima clipă. Un merit deosebit în rezultatul de duminică, din etapa a 21-a a Ligii Zimbrilor l-a avut și poarta băcăuană, Rusu reușind 15 intervenții, în timp ce Răducu Tamaș a apărat două lovituri de la 7 metri în momente cruciale: la 19-20, în min., 44 și la 22-23, în min. 58. „A fost un meci up and down, sus și jos. În minutul 59 și 55 de secunde aveam zero puncte, patru-cinci secunde mai târziu aveam un punct datorită faptului că noi credem și că ne-am gândit că vom avea ultima posesie- mereu ne gândim că vom avea ultima posesie- ne-a ieșit bine și de data aceasta. Și ne-a ieșit pentru că suntem bunicei. Tindem să fim și mai buni, pentru a fi într-o altă parte a clasamentului, iar cei 500 de oameni care au fost astăzi în sală- și cărora le mulțumim din suflet- să fie și mai mulți”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Sandu Iacob, care a mizat pe formula: Rusu, Tamaș, Cozma- Iordachi 6 goluri, Serhel 5, G. Bujor 4, Dospinescu 4, M. Bujor 3, Coric 2, Costea. Celelalte rezultate ale etapei a 21-a: Dinamo- Politehnica Timișoara 29-27, Steaua- CSM București 25-25, CSM Alexandria- CSU din Suceava 25-33, CSM Vaslui- Dobrogea Sud 16-24. Joi, 3 martie se dispută Minaur- Universitatea Cluj, runda încheiindu-se pe 5 martie, cu meciul Potaissa Turda- HC Buzău 2012. Campionatul se va întrerupe până pe 27 martie, în runda a 22-a, CSM Bacău urmând să se deplaseze pe terenul penultimei claste, Universitatea Cluj.

Clasament Liga Zimbrilor

1 Dinamo București 20 18 1 1 644-509 55p.

2 Steaua București 20 16 1 3 559-480 49p.

3 Potaissa Turda 20 16 1 3 623-567 49p.

4 Dobrogea Sud 21 15 2 4 539-468 47p.

5 Minaur Baia Mare 19 14 1 4 537-511 43p.

6 CSM Focșani 19 10 2 7 491-492 32p.

7 CSM București 21 8 3 10 568-552 27p.

8 CSU din Suceava 21 8 1 12 557-596 25p.

9 CSM Vaslui 21 8 1 12 557-596 25p.

10 HC Buzău 2012 20 7 2 12 512-535 23p.

11 CSM Bacău 21 5 2 14 581-641 17p.

12 Poli Timișoara 20 4 1 15 563-602 13p.

13 Univ. Cluj 20 2 0 18 500-648 6p.

14 CSM Alexandria 21 1 2 18 488-569 5p.