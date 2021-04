În cazul în care campionatul ar fi început în decembrie, atunci când Sandu Iacob a preluat din mers echipa băcăuană, „CSMeii” s-ar fi aflat acum în cursa pentru Europa. O dovedește statistica, o arată și victoria de duminică seara, contra vice-liderei Potaissa.

Închipuiți-vă că Steaua nu i-ar fi pus atâtea bețe în roate antrenorului Sandu Iacob, blocându-l inutil vreme de patru luni. Și că prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacău ar fi început ediția 2020-2021 a campionatului cu Iacob pe bancă. Sau, pentru ca exercițiul de imaginație să-și găsească sprijin și într-un exercițiu aritmetic, gândiți-vă că Liga Zimbrilor ar fi debutat pe 4 decembrie. Adică atunci când antrenorul ales încă din vară de directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, a stat pentru prima oară pe banca tehnică a „CSMeilor”. Știți unde s-ar fi aflat acum formația băcăuană? O spune statistica: în primele 5 echipe. Cu 25 de puncte adunate în 12 meciuri. Într-un grup select în care se mai regăsesc Dinamo, Dobrogea Sud Constanța, Potaissa Turda și CSM București.

De altfel, pe ultimele două, Crnoglavac și compania le-au și învins în acest sezon. De vice-lidera Potaissa, băcăuanii au trecut chiar duminică seara, în epilogul rundei a 24-a, care a pus punct turneului de patru etape de la Cluj. O victorie mare. Cu atât mai mare cu cât a venit după două înfrângeri într-un interval de mai puțin de 24 de ore: cea scontată, de joi seara, cu lidera Dinamo, și cea venită ca un duș rece vineri după prânz, în fața unei directe concurente pentru evitarea retrogradării, CSU din Suceava. Două înfrângeri în nici 24 de ore, în condițiile în care, în precedentele nouă jocuri de campionat, băcăuani părăsiseră terenul învinși o singură dată.

Cum de și-a revenit CSM Bacău după aceste două eșecuri? Și cum de a surclasat-o pe Turda, cu 36-31 (18-13)? Telegrafic, răspunsul ar suna așa: reacție de echipă mare. stop. apărare bună. stop. Rusu mereu în formă. stop. atac necruțător. stop. Sretenovic- Tîrzioru- Gabi Bujor apetit gol. stop. Și acum din nou stop.

Să-i dăm cuvântul lui Sandu Iacob. Tehnicianul a făcut un pas în spate, lăsând ca aplauzele să fie culese, în întregime,de jucătorii săi: „După meciul cu Suceava am fost, normal, cu toții foarte supărați. Băieții au discutat între ei, s-au montat extraordinar și au făcut tactica pentru jocul cu Turda. Ei au ales sistemul defensiv, ei au ales ritmul de joc în cele mai multe momente. Este vorba de relaționare. După cum s-a văzut, lucrurile au mers șnur, iar eu nu am făcut decât să manageriez anumite situații. E o victorie mare pe care am obținut-o și pentru că nu am resimțit nicio presiune. Și, mai ales, e o nouă victorie importantă pentru echipa aceasta frumoasă, care, de o lungă bucată de timp, se luptă cu tot felul de greutăți, nu numai în plan sportiv, și care reușește, cu ajutorul unor oameni inimoși, în frunte cu directorul Gavriliu, să treacă peste toate obstacolele”.