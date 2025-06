Cu ex-băcăuanul Florin Sîrghie omul meciului, România a produs surpriza Mondialului de Tineret!

Ce am avut si ce am pierdut! Am avut o echipă de handbal masculin CSM Bacău care a dat sezonul trecut golgheterul Ligii Zimbrilor., lituanianul Gabrielius Virbauskas.

Am pierdut-o pentru că administrația Viziteu consideră că pentru un oraș ca Bacăul este mai important sportul de… masă. Pe lângă Virbauskas, CSM Bacău l-a lansat, sezonul trecut, și pe tânărul portar Florin Sîrghie.

Iar cu Sîrghie declarat omul meciului, azi, naționala României a reușit surpriza Campionatului Mondial de Tineret din Polonia.

Reprezentativa antrenată de un alt „CSMeu” băcăuan, Adi Petrea a învins miercuri, cu 29-25 (12-15) principala favorită a grupei, Islanda!

De notat cele 15 intervenții ale lui SÎrghie! Bune pentru alții, nu și pentru un oraș ca Bacaul, care s-a dispensat- grație municipalității- fără să stea pe gânduri de singura prim-divizionară a judetului.

O echipă care anul trecut termina pe locul 6, iar anul acesta dădea golgheterul primei ligi și un super-portar naționalei de Tineret. Asta am avut și am pierdut!