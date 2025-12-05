Handbal juvenil: Prima ediție a Memorialului „Marcel Păunică”

Sala „Orizont” va găzdui sâmbătă, 6 decembrie, o competiție de baby-handbal și mini-handbal ce va reuni în jur de 140 de copii de la mai multe grupări din Moldova

Handbalul băcăuan scrutează viitorul, hotărât, în egală măsură, să nu-și uite sub nicio formă trecutul. O dovedește din plin și prima ediție a Memorialului „Marcel Păunică” programată sâmbătă, 6 decembrie, în Sala „Orizont” și destinată categoriilor de vârstă baby-handbal (6-8 ani) și mini-handbal ( 9-12 ani).

Organizat de ProTeam Handbal Academy Bacău (grupare fondată în primăvară de foștii handbaliști ai Științei MD și CSM Bacău, Răducu Tamaș, Rareș Păunică și Ionuț Rotaru) evenimentul de sâmbătă este menit să aducă un omagiu regretatului antrenor Marcel Păunică, mentorul care a format generații întregi de oameni adevărați și sportivi de prim-plan și, totodată, să ofere celor în jur de 140 de copii participanți plăcerea de a juca handbal.

De altfel, pentru ca bucuria de a juca handbal să nu fie umbrită în niciun fel, s-a decis ca la Memorialul „Marcel Păunică” să nu se țină scorul, iar regulile să fie relaxate.

Având în vedere că turneul se va desfășura de Moș Nicolae, micuții handbaliști și handbaliste vor avea parte și de alte surprize din partea organizatorilor. Concret, ProTeam Handbal Academy, în parteneriat cu sponsorii săi și beneficiind de sprijinul CSȘ Bacău și AJH Bacău, dar și al părinților implicați va oferi tuturor copiilor participanți la Memorial medalii, diplome, pachete-cadou cu dulciuri și pizza.

Competiția din Sala „Orizont” va începe la ora 10.30 și va reuni, alături de echipele gazdă, ProTeam Handbal Academy, CSȘ Bacău și Palatul Copiilor Bacău, următoarele grupări: CSM Vaslui, AS Sportul Piatra Neamț, CSO Buhuși și LPS Suceava.

„Sperăm ca toți cei care vor veni sâmbătă la Sala Orizont, pentru a participa din teren sau din tribune la acest eveniment să aibă parte de o experiență cât mai frumoasă”, a fost mesajul lui Răducu Tamaș, Rareș Păunică și Ionuț Rotaru.