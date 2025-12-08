Handbal juvenil: Moș Nicolae nu a ocolit Memorialul „Marcel Păunică”

Pentru ei, Moș Nicolae a venit exact acolo unde și-au dorit mai mult să-l întâlnească: pe semicerc. Iar întâlnirea a fost de neuitat. Și nu doar pentru că au fost răsplătiți cu diplome și medalii, cu dulciuri și pizza. Înainte de orice altceva, pentru că s-au bucurat de sportul pe care și l-au ales. Și căruia i s-au dedicat încă de la această vârstă fragedă. De handbal. Sâmbătă, 6 decembrie, peste 140 de copii au celebrat handbalul cu ocazia primei ediții a Memorialului „Marcel Păunică”.

Programat chiar de Moș Nicolae, evenimentul dedicat memoriei regretatului antrenor, profesor și om de handbal Marcel Păunică a reunit peste 140 de micuți handbaliști de handbaliste de la mai multe cluburi din Moldova (ProTeam Handbal Bacău, CSȘ Bacău, Palatul Copiilor Bacău, CSM Vaslui, AS Sportul Piatra Neamț, LPS Suceava și CSO Buhuși) în sala „Orizont”, pe care au umplut-o cu entuziasm și bucurie într-un festival dedicat baby-handbalului și mini-handbalului.

Nu a existat presiunea rezultatului, ci doar plăcerea de a juca și de a se juca. Totul, spre satisfacția organizatorilor, ProTEam și CSȘ Bacău, care, cu sprijinul Asociației Județene de Handbal Bacău și cu susținerea sponsorilor și a numeroșilor părinți, au reușit să transforme această primă ediție a Memorialului „Marcel Păunică” într-una cu adevărat memorabilă.

„A fost o zi specială, în care copiii au arătat ce înseamnă energia, pasiunea și frumusețea handbalului. Suntem mândri să ducem mai departe valorile pe care Marcel Păunică le-a insuflat generațiilor de sportivi”, au declarat organizatorii.

Înființată de foștii handbaliști de prim-plan ai Bacăului, Răducu Tamaș, Rareș Păunică și Ionuț Rotaru, ProTeam Handbal Academy Bacău, „motorul” ediției de Moș Nicolae a Memorialului „Nicolae Păunică” speră să atragă un număr cât mai mare de copii către acest sport. Și, în egală măsură, să organizeze cât mai multe manifestări la fel de reușite precum cea din 6 decembrie, de la Sala „Orizont”.