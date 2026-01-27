Handbal feminin: Știința Bacău- Rapid București în „optimile” Cupei României

Confruntarea va avea loc în manșă unică, sâmbătă, 21 februarie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”

Marți, 27 ianuarie, la sediul FRH s-a derulat tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin. În această fază a competiției, divizionara A Știința Bacău va primi vizita Rapidului București.

Meciul va avea loc sâmbătă, 21 februarie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău. Studentele băcăuane antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea s-au calificat în „optimile” Cupei după ce au trecut în turul preliminar cu scorul de 41-31 de Spartac București, iar în turul întâi cu 30-28 de ACS HC Harghita. Știința ocupă penultimul loc în Seria B a ligii secunde, în timp ce Rapid se poziționează a șaptea în Liga Florilor înaintea jocului programat miercuri, 28 ianuarie, la Râmnicu-Vâlcea, în cadrul etapei a 14-a.

De notat că sâmbăta trecută, gruparea feroviară condusă de Laurent Bezeau a obținut prima victorie în grupa C din EHF League: 34-30 (17-16) contra echipei germane Vfl Oldenburg. În confruntarea cu Oldenburg, Rapid a utilizat garnitura: Roșu, Ciucă- Korsos 6 goluri, Kassoma 5, Lopes 4, Polman 3, Ellertsen 3, Chambertin 3, Hesselberg 3, Tulea 3, Buceschi 2, Shamanovskaya 1, Stoichiță 1, Kouyate, Petrovic, Soroceanu.

În ceea ce privește întâlnirile din optimile de finală ale Cupei României, acestea se vor derula într-o singură manșă, cadrul complet al jocurilor fiind următorul: CSM Iași 2020- CSM București, CSM Unirea Slobozia- CSM Galați, CSM Corona Brașov- HC Zalău, Știința București- SCM Râmnicu-Vâlcea, CSM Târgu-Jiu- Minaur Baia Mare, HC Dunărea Brăila- Gloria Bistrița, SCM Universitatea Craiova- CSM Slatina, Știința Bacău- Rapid București.