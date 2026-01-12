Handbal feminin: Știința Bacău, pe două fronturi: campionat și Cupă

În acest weekend, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea revine pe teren pentru meciul din deplasare, cu CSJ Prahova, din etapa a zecea a Diviziei A, pentru ca la mijlocul săptămânii viitoare, pe 21 ianuarie, să joace acasă, în Cupa României, cu ACS HC Harghita

Revenită la antrenamente pe data de 5 ianuarie, divizionara A de handbal feminin Știința Bacău va reintra în circuitul competițional la finalul acestei săptămâni. Mai exact duminică, 18 ianuarie, atunci când, cu începere de la ora 16.30, studentele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea vor juca pe terenul celor de la CSJ Prahova, în etapa a zecea a Seriei B din Divizia A.

În această perioadă, Știința e activă pe două fronturi deoarece la mijlocul săptămânii viitoare va evolua și în turul 1 al Cupei României, contra colegei de serie din campionat, ACS HC Harghita. Meciul Știința- Harghita, programat în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, ar fi trebuit să se joace pe 24 ianuarie, însă, la cererea echipei oaspete, întâlnirea a fost devansată.

Astfel, partida de Cupă se va derula miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.30, evident, tot în Bacău. De altfel și jocul de campionat dintre Știința și Harghita va cunoaște o modificare de program. Fixat inițial duminică, 8 februarie, meciul contând pentru etapa 13, penultima a sezonului regulat al Diviziei A, va avea loc cu două zile mai târziu, pe 10 februarie.

„Aceste modificări de program solicitate de cei de la Harghita nu ne incomodează, așa încât am dat dovadă de înțelegere, dându-le curs”, a declarat antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu, care speră ca echipa sa să continue în 2026 lucrurile bune arătate pe final de 2025:

„După victoria din Cupă, cu Spartac București, din decembrie, aveam un singur regret: că luăm o pauză. Suntem în creștere, iar fetele au un moral bun, ceea ce ne face să credem că lucrurile se vor așeza bine și pe viitor”. Deși antrenamentele de săptămâna aceasta vor consemna o serie de absențe –motivate- în rândul studentelor, la primele meciuri ale anului Știința va miza pe lotul complet.

„Avem cinci fete care, fiind studente, sunt plecate la schi, însă ele vor fi duminică, la meciul cu CSJ Prahova. Este vorba de Larisa Bordeianu, Denisa Anghel, Simona Ulian, Denisa Niță și Antonia Bucurel”, a precizat Giorgiana Vîntu.

Programul etapei a zecea a Diviziei A/ duminică, 18 ianuarie : Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe- ACS HC Harghita, CSM Iași 2020- CNOPJ Bistrița, CSM Roman- CSM Făgăraș, CSJ Prahova- Știința Bacău.

Clasament Seria B

1 CSM Iași 2020 9 9 0 0 332-212 15p.*

2 Sepsi Sf. Gh. 9 7 0 2 300-204 14p.

3 CSM Roman 9 7 0 2 322-231 14p.

4 CSJ Prahova 9 6 0 3 309-271 12p.

5 CSM Făgăraș 9 4 0 5 248-292 8p.

6 HC Harghita 9 2 0 7 247-287 4p.

7 Știința Bacău 9 1 0 8 208-325 2p.

8 CNOPJ Bistrița 9 0 0 9 224-368 0p.

*CSM Iași 2020 este penalizată cu trei puncte.