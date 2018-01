Divizionara A de handbal feminin a Bacăului, Știința își face azi debutul intern în 2018. Învinsă în prima etapă a returului la Iași, gruparea băcăuană speră să ia toate punctele în jocul programat în această după-amiază, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor, contra antepenultimei clasate, Danubius Călărași. Runda a 17-a a fost deschisă de meciul de duminică Spartac București- HCF Piatra Neamț, în care oaspetele s-au impus cu 31-16 (15-10). Celelalte jocuri aflate în program azi: Steaua- Neptun Constanța, Dinamo București- CNOT Iași, CSU Târgoviște- CSȘ Tulcea, Știința București- CSM București II. ACS Șc. 181 SSP București stă, în timp ce jocul Gloria Buzău- Activ Plopeni urma să aibă loc aseară. Clasamentul Seriei A 1. Gloria Buzău 15 15 0 0 510-360 45p.

2. Neptun Constanța 15 12 0 3 468-352 36p.

3. HCF Piatra Neamț 16 12 0 4 451-345 36p.

4. Știința București 15 12 0 3 451-346 36p.

5. CSM București II 14 11 0 3 419-358 36p.

6. CSȘ Tulcea 15 10 0 5 398-389 30p.

7. Dinamo București 15 7 0 8 393-368 21p.

8. Știința Bacău 15 7 0 8 396-435 21p.

9. Steaua București 15 6 1 8 454-452 19p.

10. ACS UAIC CNOT Iași 15 6 1 8 409-418 19p.

11. ACS Șc.181 București 15 3 1 11 401-451 10p.

12. Activ Plopeni 15 3 0 12 430-474 9p.

13. Danubius Călărași 15 3 0 12 387-458 9p.

14. Spartac București 16 2 2 12 323-479 8p.

15. CSU Târgoviște 15 1 1 13 335-540 4p.

