Handbal feminin/ Divizia A: Victorie dulce pentru Știința Bacău

Miercuri, 11 februarie, în penultima etapă a sezonului regular, studentele s-au impus cu 32-30 (17-12) în fața Harghitei, sărbătorind cu un succes aniversarea celor 20 de ani ai Denisei Niță

Divizionara A de handbal feminin Știința Bacău crește. Bine și frumos. O dovedesc și cele patru victorii stagionale. Victorii împărțite în mod egal: două în campionat și tot atâtea în Cupa României. Și tot în numele… parității, la trei săptămâni după ce au trecut de ACS HC Harghita în Cupă, studentele au învins gruparea harghiteană și în campionat. Mereu la două goluri diferență: 30-28 atunci, 32-30 acum.

Și cu toate că victoria „de atunci” a premiat formația băcăuană cu o confruntare contra prim-divizionarei Rapid București (programată pe 28 februarie, de la ora 15.00, la Bacău, în „optimile” Cupei), succesul „de acum” e mai dulce ca oricând.

Dulce și la propriu, și la figurat. Pe de o parte, pentru că Știința a ajuns-o la puncte pe Harghita, iar dacă nu va pierde duminică, pe terenul „lanternei” CNOPJ Bistrița, în ultima rundă a sezonului regular, va urca pe locul 6 în clasamentul Seriei B. Pe de altă parte, pentru că reușita a coincis cu aniversarea Denisei Niță, sărbătorita zilei primind din partea colegelor de echipă un tort chiar pe teren, imediat după finalul meciului.

„Suntem mai mult decât o echipă, suntem o adevărată familie”, a comentat antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu. „Familia” Științei Bacău a meritat din plin victoria în jocul de miercuri, 11 februarie, care a tras cortina peste penultima etapă a Seriei B. E drept, emoțiile nu au lipsit, Harghita reușind să revină de la -5 (diferență consemnată inclusiv la pauză) și să se apropie pe final în mai multe rânduri la un singur gol: 26-25 în min. 53, 27-26 în min. 54 și 28-27 când s-a intrat în min. 58. Dar, chiar și așa, succesul gazdelor nu poate fi pus la îndoială, mai ales că echipa antrenată de Girgiana Vîntu și Costel Oprea a avut tabela de partea sa de la început și până la sfârșit.

Cu Larisa Bordeianu excelentă între buturi (19 intervenții), cu Miruna Poiană-Țârdea din nou în rol de golgheteră (13 reușite), secondată de Daria Grigoraș (cinci goluri din șase aruncări) și cu aniversarea celor 20 de primăveri ale Denisei Niță drept principal imbold, Știința Bacău s-a impus mai clar decât o arată rezultatul final, pregătind cum se cuvine asaltul de duminică pentru ocuparea locului 6. O poziție care nu poate decât să confirme ascensiunea Științei.

Știința : Bordeianu, Tite, Anghel- Poiană-Țârdea 13 goluri, Grigoraș 5, Butnariu 3, Ariton 3, Bucurel 3, Motriuc 2, Buculei 2, Niță 1, Ulian, Cocu, Ciobănașu, Săndulachi, Voicilă.

Rezultatele etapei 13 : CS Județean Prahova- CSM Iași 2020 24-30, CSM Făgăraș- CNOPJ Bistrița 39-30, CSM Roman- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe 27-26, Știința Bacău- ACS HC Hargita 32-30.

Programul etapei viitoare, ultima a sezonului regular/ duminică, 15 februarie : CNOPJ Bistrița- Știința Bacău, Sepsi Sfântu-Gheorghe- CSM Făgăraș, CSM Iași 2020- CSM Roman, ACS HC Harghita- CS Județean Prahova.

Clasamentul Seriei B

1 CSM Iași 2020 13 13 0 0 468-294 23p.*

2 CSM Roman 13 10 0 3 433-328 20p.

3 Sepsi Sf. Gh. 13 9 0 4 426-300 18p.

4 CSJ Prahova 13 9 0 4 420-373 18p.

5 CSM Făgăraș 13 6 0 7 367-416 12p.

6 ACS HC Harghita 13 2 0 11 357-412 4p.

7 Știința Bacău 13 2 0 11 295-448 4p.

8 CNOPJ Bistrița 13 1 0 12 329-524 2p.

*Echipă penalizată cu trei puncte.