Handbal feminin/ Divizia A: Știința pierde, dar salvează o repriză

Joi, în etapa cu numărul 11, băcăuancele au fost învinse acasă de CSM Roman cu 26-15. După un prim mitan demn de dat uitării în care au marcat doar de patru ori și o singură dată din acțiune (scorul pauzei: 4-15), studentele au reușit să se redreseze, făcând ca rezultaul părții secunde să fie egal, 11-11

Înfrângere scontată pentru divizionara A de handbal feminin Știința Bacău pe teren propriu, în etapa cu numărul 11, contra liderei temporare a Seriei B, CSM Roman: 15-26 (4-15). Deznodământul este în ton cu diferența de valoare dintre cele două echipe, oglindită și de situația din clasament.

Dar luat pe bucăți, meciul derulat joi, 29 ianuarie, în Sala Sporturior „Narcisa Lecușanu”, oferă realități contrastante. În prima repriză am văzut o Știința în versiune blank. Și parcă am revăzut acea Știința de la începutul campionatului, când înscria cu pipeta în primele 30 de minute.

De data aceasta, limita ofensivă a fost coborâtă mai jos ca oricând. Astfel, până la pauza jocului cu CSM Roman, studentele au marcat doar de patru ori. Și o singură dată din acțiune, prin Florentina Motriuc. Celelalte trei reușite (dintre care ultima venită chiar pe final de repriză) au fost consecința loviturilor de la 7 metri transformate de Miruna Poiană –Țârdea.

Și apropo de principala marcatoare a studentelor. O explicație a faptului că echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea a turat în gol pe faza de atac se regăsește în ziua nefastă a Mirunei. Când golghetera campionatului nu merge (lucru destul de rar), nu (prea) merge nici Știința. La fel de adevărat este însă că și oaspetele au ridicat în fața propriului semicerc un adevărat zid, greu de penetrat. Din fericire, după pauză lucrurile au stat mai bine pentru băcăuance. O arată și scorul consemnat strict în repriza secundă. Unul de egalitate: 11-11.

Și poate că ar fi fost loc chiar de mai bine în condițiile în care gazdele ar fi știut să accelereze sau să găsească cele mai bune soluții atunci când defensiva Romanului era rarefiată. Oricum, după blocajul din prima parte, Știința a demonstrat tărie de caracter, reușind să se adune. E drept că majoritatea golurilor, atunci când nu au venit din lovituri de la 7 metri (la acest capitol, o singură execuție ratată, cea din final, a Denisei Elena Săndulachi, aflată în recuperare după intervenția chirurgicală de la genunchi) au fost izbutite de pe extreme: o dovadă elocventă a raportului de forțe pe zonă centrală dintre cele două echipe.

Pe final, să mai spunem că poarta băcăuană a reușit, prin trio-ul Bordeianu- Anghel- Tite, să limiteze, per total, proporțiile scorului. Repetăm, 4-15, rezultatul primei părți nu este cea mai bună carte de vizită, dar un scor final de 15-26 contra Romanului (adică a echipei pe terenul căreia ai cedat în tur, în toamnă, cu un neverosimil 21-48) reprezintă o înfrângere onorabilă. Mai ales atunci când ai salvat o repriză, a doua, pe care ai încheiat-o la egalitate.

În confruntarea de joi, cu CSM Roman, antrenorii Științei, Giorgiana Vîntu și Costel Oprea au avut la dispoziție următoarea foaie de joc: Bordeianu, Anghel, Tite- Poiană-Țârdea 7 goluri (6 din 7 metri), Motriuc 2, Bucurel 2, Ariton 1, Butnariu 1, Ulian 1, Niță 1, Grigoraș, Buculei, Săndulachi, Cocu, Ciobănașu, Voicilă. Duminică, 1 februarie, în etapa a 12-a, Știința, care ocupă penultimul loc în clasamentul Seriei B, se va deplasa pe terenul echipei care în acest sezon a pierdut puncte doar la masa verde, nu și pe teren, CSM Iași 2020.