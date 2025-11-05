Handbal feminin/ Divizia A: Știința, e timpul pentru victorie!

Joi, 6 noiembrie, de la ora 15.30, băcăuancele vor întâlni în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” pe CNOPJ Bistrița în ultima etapă a turului

Duminică, a fost aproape, foarte aproape de primul punct stagional. Din păcate, un gol încasat cu 36 de secunde înainte de final a făcut ca divizionara A de handbal feminin Știința Bacău să piardă cu 25-24 pe terenul Hargitei și să contabilizeze astfel a șasea înfrângere în tot atâtea jocuri de campionat.

Acum însă e timpul pentru o schimbare de macaz. E timpul pentru o victorie! Prima victorie pentru Știința nu doar din actuala ediție de campionat, ci din întreg anul 2025. Joi, 6 noiembrie, de la ora 15.30, în ultima etapă a turului Seriei B, băcăuancele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea vor întâlni, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, pe CNOPJ Bistrița. E un meci între codașe, Știința ocupând ultimul loc în Seria B, iar bistrițencele penultimul, diferența, una minimă, fiind făcută doar de golaveraj: -112 la -111.

E un meci între singurele echipe aflate pe sec în privința punctelor. E un meci între două echipe tinere, în construcție. În fine, așa cum spuneam, e meciul care poate aduce studentelor băcăuane o victorie pe care o așteaptă de aproape un an, precedentul succes în Divizia A fiind bifat pe 18 decembrie 2024, într-un alt derby din coada clasamentului, cu Spartac București. Și, totodată, e meciul care poate asigura Științei predarea „lanternei roșii”.

Asta cu atât mai mult cât joi, Butnariu, Poiană-Țârdea, Ariton și colegele lor vor putea conta și pe terenul și publicul propriu. Prin urmare, după ce a fost aproape, foarte aproape de primul punct stagional duminica trecută, la Odorheiul Secuiesc, joi, 6 noiembrie, Știința este mai aproape ca oricând de o victorie în acest 2025. Și victorie să fie, fetelor!

Programul etapei a șaptea (ultima a turului)/ joi, 6 noiembrie, ora 15.30 : Știința Bacău- CNOPJ Bistița. Duminică, 9 noiembrie : CSM Roman- CSM Iași 2020, CSJ Prahova- ACS HC Harghita, CSM Făgăraș- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe.

Clasamentul Seriei B

1 Sepsi Sf. Gh. 6 5 0 1 205-133 10p.

2 CSM Roman 6 5 0 1 212-151 10p.

3 CSM Iași 2020 6 6 0 0 232-132 9p*

4 CSJ Prahova 6 3 0 3 196-179 6p.

5 CSM Făgăraș 6 3 0 3 174-194 6p.

6 ACS HC Harghita 6 2 0 4 172-179 4p.

7 CNOPJ Bistrița 6 0 0 6 133-244 0p.

8 Știința Bacău 6 0 0 6 124-236 0p.

*Echipă penalizată cu trei puncte de FRH