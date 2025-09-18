Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, un nou început

Echipa băcăuană antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea s-a aliniat la startul Seriei A cu un lot remaniat, ce numără nu mai puțin de opt jucătoare noi. În prima etapă, derulată duminica trecută, studentele au cedat cu 36-29 (19-10) partida de la Făgăraș. Primul meci acasă al băcăuancelor va fi de-abia în etapa a treia, pe 5 octombrie, contra CSJ Prahova

Vremuri de austeritate. Inclusiv pentru handbalul băcăuan, în condițiile în care cele două echipe ale CSM Bacău (cea masculină, din Liga Zimbrilor și cea feminină, de Divizia A) nu au fost înscrise în campionat. Astfel, Bacăul a rămas cu o singură formație. Ce-i drept, una de mare tradiție: CS Știința Bacău. Sigur, gruparea universitară este departe, foarte departe de epoca glorioasă în care câștiga titluri de campioană, visa la o finală de Cupa Campionilor Europeni și triumfa în Cupa Cupelor, umplând până la refuz Sala Sporturilor. Dar, în aceste timpuri de restriște, cel mai important pentru Știința este că rezistă. Fie și la nivel de Divizia A.

Mai mult, în sezonul care a demarat weekendul trecut, gruparea băcăuană antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea s-a prezentat, pentru prima oară în ultimii ani, cu întăriri de lot. Nu mai puțin de opt jucătoare noi venite de la patru formații diferite: Bordeianu, Butnariu, Poiană-Țîrdea și Bucurel de la concitadina CSM Bacău, Chifu de la Buzău, Ulianu de la CSM Roman și Anghel și Niță de la LPS Roman. Acestea se adaugă jucătoarelor care au continuat cu Știința: de la Tite la Cocu, de la Ariton la Buculei, de la Motriuc la Voicilă sau de la Ciobănașu la Săndulachi, cu precizarea că aceasta din urmă este indisponibilă ca urmare a intervenției chirurgicale suferite la genunchi. Un lot în care decanele de vârstă Cocu, Motriuc și Butnariu nu au mai mult de 22 de ani, iar mezinele sunt Burlacu și Ariton, ambele născute în 2008.

„Noi sperăm ca în noua formulă să reușim mai mult decât pînă acum. Evident, având în vedere numărul mare de jucătoare venite, va fi nevoie de răbdare și timp pentru a construi relațiile de joc, dar premise există, fără îndoială”, a declarat antrenoarea Giorgiana Vîntu. În prima etapă de campionat, derulată duminica trecută, pe 14 septembrie, băcăuancele, care sunt repartizate în Seria B a Diviziei A, au cedat cu 36-29 (19-10) pe terenul Făgărașiului. „Se putea mai bine. Din păcate, am început prost meciul, cu multe eliminări, dar s-au văzut și destule lucruri bune, iar faptul că, deși suntem o echipă în plină fază de construcție, am marcat 29 de goluri, e un lucru îmbucurător”, a spus antrenoarea Științei, care a mizat pe următoarea foaie de joc: Floroiu, Bordeianu, Anghel- Poiană-Țârdea 7 goluri, Motriuc 6, Butnariu 4, Ulian 4, Ariton 3, Chifu 2, Cocu 1, Niță 1, Buculei 1, Bucurel. Runda viitoarem programată pe 25 septembrie, Știința va evolua tot în deplasare, la Sfântu-Gheorghe, primul meci acasă al băcăuancelor urmând să aibă loc de-abia în etapa a treia, pe 5 octombrie, cu CSJ Prahova.

Interesant este că și în acest an, calendarul competițional este unul caracterizat de mari pauze între etape (o lună între etapele a opta și a noua și tot o lună între rundele a noua și a zecea), dar și meciuri programate la doar trei zile distanță, cum este cazul etapei a 11-a, ce se va disputa pe 29 ianuarie și cea de-a 12-a, care se va derula pe 1 februarie! „Ediția trecută, la finalul sezonului regular doar noi și Constanța am continuat meciurile, celelalte echipe hotârând să nu meargă mai departe cu competiția în situația în care nu exista obligativitate. Poate că anul acesta vom fi mai multe echipe care vom decide să jucăm și în primăvară”, a concluzionat Giorgiana Vîntu.

Lotul CS Știința Bacău, ediția de campionat 2025-2026

Portari : Ștefana Tite (an de naștere: 2007), Andreea Floroiu (2004), Larisa Bordeianu (2006), Denisa Anghel (2006).

Extreme stânga : Denisa Ciobănașu (2007), Antonia Bucurel (2006), Simona Ulian (2006).

Extreme dreapta : Briana Voicilă (2004), Codrina Buculei (2007).

Interi stânga : Denisa Niță (2006), Ioana Ariton (2008).

Interi dreapta : Iustina Motriuc (2003), Ioana Burlacu (2008).

Centri : Miruna Poiană-Țârdea (2005), Miruna Chifu (2006).

Pivoți : Ioana Cocu (2003), Iustina Butnariu (2003), Denisa Săndulachi (2007).

Antrenori : Giorgiana Vîntu (principal), Costel Oprea (secund).

Programul Seriei B

Etapa 1, jucată pe 14 septembrie/ Rezultate : CSM Făgătaș- CS Știința Bacău 36-29, CNOPJ Bistrița- CS Județean Prahova 31-43, CSM Iași 2020- ACS Sepsi-SIC Sfântu-Gheorghe 26-24, HC Harghita- CSM Roman 27-33.

Etapa 2/ joi, 25 septembrie : CSM Roman- CNOPJ Bistrița. Duminică, 28 septembrie : Sepsi-SIC Sf. Gheorghe- Știința Bacău, CSJ Prahova- CSM Făgăraș, CSM Iași 2020- HC Harghita.

Etapa 3/ duminică, 5 octombrie : HC Harghita- Sepsi-SIC Sf. Gheorghe, CNOPJ Bistrița- CSM Iași 2020, CSM Făgăraș- CSM Roman, Știiința Bacău- CSJ Prahova.

Etapa 4/ duminică, 12 octombrie : Sepsi SIC Sf. Gheorghe- CSJ Prahova, CSM Roman- Știința Bacău, CSM Iași 2020- CSM Făgăraș, HC Harghita- CNOPJ Bistrița.

Etapa 5/ duminică, 26 octombrie : CNOPJ Bistrița- Sepi SIC Sf. Gheorghe, CSM Făgăraș- HC Harghita, Știința Bacău- CSM Iași 2020, CSJ Prahova- CSM Roman.

Etapa 6/ duminică, 2 noiembrie : Sepsi SIC Sf. Gheorghe- CSM Roman, CSM Iași 2020- CSJ Prahova, HC Harghita- Știința Bacău, CNOPJ Bistrița- CSM Făgăraș.

Etapa 7 (ultima a turului)/ duminică, 9 noiembrie : CSM Făgăraș- Sepsi SIC Sf. Gheorghe, Știința Bacău- CNOPJ Bistrița, CSJ Prahova- HC Harghita, CSM Roman- CSM Iași 2020.

Etapa 8/ duminică, 16 noiembrie : Sepsi SIC Sf. Gheorghe- CSM Iași 2020, CSM Roman- HC Harghita, CSJ Prahova- CNOPJ Bistrița, Știința Bacău- CSM Făgăraș.

Etapa 9/ joi, 18 decembrie : Știința Bacău- Sepsi SIC Sf. Gheorghe, CSM Făgăraș- CSJ Prahova, CNOPJ Bistrița- CSM Roman, HC Harghita- CSM Iași 2020.

Etapa 10/ duminică, 18 ianuarie 2026 : Sepsi SIC Sf. Gheorghe- HC Harghita, CSM Iași 2020- CNOPJ Bistrița, CSM Roman- CSM Făgăraș, CSJ Prahova- Știința Bacău.

Etapa 11/ joi, 29 ianuarie 2026 : CSJ Prahova- Sepsi SIC Sf. Gheorghe, Știința Bacău- CSM Roman, CSM Făgăraș- CSM Iași 2020, CNOPJ Bistrița- HC Harghita.

Etapa 12/ duminică, 1 februarie 2026 : Sepsi SIC Sf. Gheorghe- CNOPJ Bistrița, HC Harghita- CSM Făgăraș, CSM Iași 2020- Știința Bacău, CSM Roman- CSJ Prahova.

Etapa 13/ duminică, 8 februarie 2026 : CSM Roman- Sepsi SIC Sf. Gheorghe, CSJ Prahova- CSM Iași 2020, Știința Bacău- HC Harghita, CSM Făgăraș- CNOPJ Bistrița.

Etapa 14 (ultima a sezonului regular)/ duminică, 15 februarie 2026 : Sepsi SIC Sf. Gheorghe- CSM Făgăraș, CNOPJ Bistrița- Știința Bacău, HC Harghita- CSJ Prahova, CSM Iași 2020- CSM Roman.