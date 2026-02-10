Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău se pregătește să o învingă din nou pe Harghita

Penultima etapă a sezonului regular aduce ultimul meci acasă din această fază a campionatului pentru divizionara A de handbal feminin Știința Bacău. Miercuri, 11 februarie, de la ora 15.30, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, Știința va prrimi vizita vecinei de clasament, ACS HC Harghita, în epilogul rundei cu numărul 13.

După 12 etape, băcăuancele ocupă locul 7, cu două puncte în Seria B, în timp ce harghitencele sunt pe șase, cu patru puncte.

O victorie în jocul direct ar permite studentelor să o egaleze la puncte pe Harghita, care beneficiază, însă de un golaveraj net superior. Știința știe bine cum poate să o învingă pe Harghita. A făcut-o în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, în Cupa Românâniei: 30-28 (16-12).

Și apropo de Cupă: programat inițial pe data de 21 februarie, jocul dintre Știința Bacău și prim divizionara Rapid București, din optimile de finală ale competiției se va juca pe data de 28 februarie, de la ora 15.00.

Până atunci, însă, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea are treabă serioasă în campionat. Miercuri, așa cum aminteam, o înfruntă pe Harghita, pentru ca duminică, 15 februarie să se deplaseze pe terenul „lanternei roșii” CNOPJ Bistrița.

Iar cu două victorii în aceste două meciuri, Știința poate să o depășească pe Harghita în clasament și să încheie sezonul regular pe locul șase.