Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău revine pe teren pentru finalul de an

Pe 16 decembrie, în campionat, stundentele vor întâlni pe în fața propriile suporteri, pe Sepsi Sfântu-Gheorghe, iar pe 20 decembrie, în Cupa României, vor juca, tot acasă, cu Spartac București

După o pauză de o lună, divizionara A de handbal feminin Știința Bacău revine pe teren săptămâna viitoare, pentru ultimele două meciuri ale anului. Marți, 16 decembrie, studentele vor întâlni, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, vicelidera Seriei B, Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe, în etapa cu numărul nouă (a doua a returului), din campionatul ligii secunde.

Sâmbătă, 20 decembrie, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea își va lua la revedere de la 2025, dar și de la proprii suporteri, primind vizita Spartacului București în turul preliminar al Cupei României. Inițial, cele două jocuri fuseseră programate la interval de numai două zile, joi, 18 decembrie, respectiv 20 decembrie.

Având în vedere programul din Cupă, Știința și Sepsi au convenit, primind aprobarea FRH, de a de devansa meciul direct din campionat. Reamintim că după un start ezitant de sezon- inerent în condițiile unui lot în reconstrucție- Știința a reușit un parcurs încurajator în ultimele runde de campionat (mai exact, etapele 6-8), unde a câștigat- după o pauză de un an!- un joc, pierzându-le pe celelalte două la limită. Prin urmare, semne bune pentru ca Poiană-Țârdea, Ariton, Butnariu și celelalte băcăuance să încheie cu fruntea sus anul.

Programul etapei a noua în Seria B a Diviziei A

Luni, 15 decembrie, ora 12.30 : CNOPJ Bistrița- CSM Roman

Marți, 16 decembrie, ora 15.30 : Știința Bacău- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe.

Joi, 18 decembrie : CSM Făgăraș- CS Județean Prahova, ACS HC Harghita- CSM Iași 2020.

Clasamentul Seriei B

1 CSM Iași 2020 8 8 0 0 294-187 13p.*

2 Sepsi Sf. Gheorghe 8 6 0 2 267-182 12p.

3 CSM Roman 8 6 0 2 280-208 12p.

4 CSJ Prahova 8 5 0 3 273-242 10p.

5 CSM Făgăraș 8 4 0 4 219-256 8p.

6 ACS HC Harghita 8 2 0 6 222-249 4p.

7 CS Știința Bacău 8 1 0 7 186-292 2p.

8 CNOPJ Bistrița 8 0 0 8 201-326 0p.

*Echipă penalizată cu trei puncte.

Programul turului preliminar din Cupa României

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 13.00 : Știința Bacău- Spartac București.

Duminică, 21 decembrie : CSU Oradea- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe, CSJ Prahova- CSM Târgu-Mureș.