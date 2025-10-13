Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău rămâne „lanterna roșie”

A patra înfrângere din patru meciuri de campionat pentru divizionara A de handbal feminin Știința Bacău. Și a doua în care studentele primesc aproape 50 de goluri! După ce în runda a doua a Seriei B au cedat cu 49-12 (28-7) la Sfântu Gheorghe, pe terenul celor de la Sepsi SIC, duminică, în etapa a patra, băcăuancele au fost surclasate cu 48-21 (24-6) la Roman, de CSM-ul din localitate.

Programată inițial joia trecută, partida a fost amânată pentru duminică, 12 octombrie din cauza infiltrațiilor de apă înregistrate în Sala Sporturilor din Roman, însă asta nu poate constitui o scuză pentru… infiltrațiile de goluri din poarta Științei. OK, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea este una tânără, în formare, însă toate aceste eșecuri la scoruri mari reprezintă un handicap. Inclusiv de imagine.

Aflată pe sec după patru etape, gruparea băcăuană ocupă ultimul loc în clasament, în timp ce romașcancele au urcat pe prima poziție, cu maximum de puncte, profitând și de penalizarea cu 3 puncte a Iașului.

La Roman, Știința a prezentat următoarea foaie de joc: Anghel- Poiană Țârdea 10 goluri, Butnariu 5, Ariton 3, Motriuc 2, Buculei 1, Ulian, Cocu, Niță, Bucurel. De remarcat că aproape jumătate din reușitele Științei au fost semnate de Miruna Andreea Poiană-Țârdea, cu 10 goluri din 15 aruncări. Și să mai notăm că, exceptând jocul din prima etapă, de la Făgăraș, în rest, studentele nu au depășit cota de șapte goluri marcate în prima repriză: 7 la Sfântu-Gheorghe, 5 acasă, cu Prahova și 6 la Roman!

Rezultatele etapei a patra : ACS HC Harghita- CNOPJ Bistrița 43-26, CSM Roman- CS Știința Bacău 48-21, ACS Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe- CS Județean Prahova 31-25, CSM Iași 2020- CSM Făgăraș 41-21.

Programul etapei a cincea/ duminică, 26 octombrie : CNOPJ Bistrița- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe, CSM Făgăraș- ACS HC Harghita, CS Știința Bacău – CSM iașai 2020, CS Județean Prahova- CSM Roman.

Clasamentul Seriei B

1 CSM Roman 4 4 0 0 151-93 8p.

2 Sepsi SIC Sf. GH. 4 3 0 1 134-89 6p.

3 CSJ Prahova 4 4 3 0 146-109 6p.

4 CSM Iași 2020 4 4 0 0 151-89 5p.*

5 ACS HC Harghita 4 1 0 3 124-128 2p.

6 CSM Făgăraș 4 1 0 3 112-145 2p.

7 CNOPJ Bistrița 4 0 0 4 92-169 0p.

8 CS Știința Bacău 4 0 0 4 80-168 0p.

*CSM Iași 2020 a fost penalizată cu trei puncte.