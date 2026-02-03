marți, 3 februarie 2026
Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, învinsă pe terenul liderei CSM Iași 2020

Dan Sion

Duminică, în antepenultima etapă a sezonului regular al Diviziei A la handbal feminin, Știința Bacău a fost învinsă cu 33-18 (15-9) pe terenul liderei Seriei B, CSM Iași 2020. Confirmându-și statutul de favorite, gazdele au condus pe tot parcursul jocului, studentele ținând aproape de adversarele lor doar până la mijlocul primei reprize.

O dată în plus, Miruna Poiană-Țârdea a fost principala realizatoare a întâlnirii, centrul Științei înscriind zece goluri și având un procentaj de 50 la sută. În confruntarea cu CSM Iași 2020, antrenorii Științei, Giorgiana Vîntu și Costel Oprea au avut la dispoziție următoarea foaie de joc: Bordeianu, Tite, Anghel- Poiană-Țârdea 10 goluri, Bucurel 2, Motriuc 2, Ariton 2, Niță 1, Butnariu 1, Grigoraș, Cocu, Ulian și Voicilă.

Următoarea partidă a Științei va avea loc miercuri, 11 februarie, de la ora 15.30, pe teren propriu, contra Harghitei, în epilogul rundei cu numărul 13. În cazul în care vor câștiga acest meci, băcăuancele o vor egala la puncte pe HC Harghita, care are, însă, un golaveraj superior.

Rezultatele etapei 12: CSM Roman- CS Județean Prahova 25-27, CSM Iași 2020- Știința Bacău 33-18, ACS HC Harghita- CSM Făgăraș 30-32. Jocul dintre Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe și CNOPJ Bistrița se va desfășura miercuri, 4 februarie.

Programul etapei viitoare/ luni, 9 februarie: CS Județean Prahova- CSM Iași 2020. Marți, 10 februarie: CSM Făgăraș- CNOPJ Bistrița, CSM Roman- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe. Miercuri, 11 februarie, ora 15.30: Știința Bacău- HC Harghita.

Clasament

1 CSM Iași 2020              12              12              0              0              438-270              21p.*

2 CSM Roman              12              9              0              3              406-302              18p.

3 CSJ Prahova              12              9              0              3              396-343              18p.

4 Sepsi Sf. Gh.              11              8              0              3              354-251              16p.

5 CSM Făgăraș              12              5              0              7              328-386              10p.

6 HC Harghita              12              2              0              10              327-380              4p.

7 Știința Bacău              12              1              0              11              263-418              2p.

8 CNOPJ Bistrița              11              1              0              10              277-439              2p.

         

