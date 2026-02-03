Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, învinsă pe terenul liderei CSM Iași 2020

Duminică, în antepenultima etapă a sezonului regular al Diviziei A la handbal feminin, Știința Bacău a fost învinsă cu 33-18 (15-9) pe terenul liderei Seriei B, CSM Iași 2020. Confirmându-și statutul de favorite, gazdele au condus pe tot parcursul jocului, studentele ținând aproape de adversarele lor doar până la mijlocul primei reprize.

O dată în plus, Miruna Poiană-Țârdea a fost principala realizatoare a întâlnirii, centrul Științei înscriind zece goluri și având un procentaj de 50 la sută. În confruntarea cu CSM Iași 2020, antrenorii Științei, Giorgiana Vîntu și Costel Oprea au avut la dispoziție următoarea foaie de joc: Bordeianu, Tite, Anghel- Poiană-Țârdea 10 goluri, Bucurel 2, Motriuc 2, Ariton 2, Niță 1, Butnariu 1, Grigoraș, Cocu, Ulian și Voicilă.

Următoarea partidă a Științei va avea loc miercuri, 11 februarie, de la ora 15.30, pe teren propriu, contra Harghitei, în epilogul rundei cu numărul 13. În cazul în care vor câștiga acest meci, băcăuancele o vor egala la puncte pe HC Harghita, care are, însă, un golaveraj superior.

Rezultatele etapei 12 : CSM Roman- CS Județean Prahova 25-27, CSM Iași 2020- Știința Bacău 33-18, ACS HC Harghita- CSM Făgăraș 30-32. Jocul dintre Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe și CNOPJ Bistrița se va desfășura miercuri, 4 februarie.

Programul etapei viitoare/ luni, 9 februarie : CS Județean Prahova- CSM Iași 2020. Marți, 10 februarie : CSM Făgăraș- CNOPJ Bistrița, CSM Roman- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe. Miercuri, 11 februarie, ora 15.30 : Știința Bacău- HC Harghita.

Clasament

1 CSM Iași 2020 12 12 0 0 438-270 21p.*

2 CSM Roman 12 9 0 3 406-302 18p.

3 CSJ Prahova 12 9 0 3 396-343 18p.

4 Sepsi Sf. Gh. 11 8 0 3 354-251 16p.

5 CSM Făgăraș 12 5 0 7 328-386 10p.

6 HC Harghita 12 2 0 10 327-380 4p.

7 Știința Bacău 12 1 0 11 263-418 2p.

8 CNOPJ Bistrița 11 1 0 10 277-439 2p.