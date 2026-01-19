Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, învinsă la Ploiești

Pe fondul unei evoluții curajoase, studentele au cedat cu 34-22 (16-12), primul joc al anului, susținut pe terenul mult mai experimentatei CS Județean Prahova. Pentru băcăuance urmează meciul de joi, 22 ianuarie, de acasă, cu Harghita, în Cupa României

Divizionara A de handbal feminin Știința Bacău a debutat în 2026 duminică, 18 ianuarie, la Ploiești, în cadrul etapei a zecea a Seriei B. A debutat cu o înfrângere, gazdele de la CS Județean Prahova confirmând calculul hârtiei și adjudecându-și partida cu 34-22 (16-12).

Studentele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea au dat însă dovadă de aplomb, evoluția curajoasă permițându-le să țină pasul cu mult mai experimentata lor adversară până spre finalul primei reprize. De altfel, după ce startul jocului le-a găsit pe ploieștence în avantaj cu 2-0, Știința a reușit să conducă în mai multe rânduri cu un gol sau două. Echilibrul pe tabelă a durat până după minutul 20, CSJ Prahova desprinzându-se de la 9-9 și intrând la cabine cu scorul de 16-12.

În partea secundă, gazdele și-au netezit drumul spre cea de-a șaptea victorie stagională, care le permite să rămână în careul de ași al Seriei B. Pe lângă jocul aflat în progres (să amintim că în confruntarea din tur, disputată în toamnă, CSJ câștigase la Bacău cu 35-18, iar Știința înscrisese doar cinci goluri în prima repriză), studentele au și satisfacția că în partida de la Ploiești au dat cea mai bună marcatoare: Miruna Andreea Poiană-Țârdea, cu 8 goluri, care a fost urmată de fosta internațională a gazdelor, Mădălina Zamfirescu, cu 7 reușite și de o altă handbalistă a Prahovei, Elena Diana Andriță, tot cu 7.

„Sunt mulțumită de cum au jucat fetele, se vede o creștere chiar dacă vorbim despre primul meci de după vacanță disputat contra unei echipe superioare valoric. Se putea chiar mai bine, însă ratările ne-au costat. Acum, ne concentrăm pentru următorul meci, cel de Cupă, cu Harghita, pe care ne dorim foarte mult să-l câștigăm”, a declarat antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu, care a dispus de următorul lot: Bordeianu, Anghel, Floroiu- Poiană-Țârdea 8 goluri, Grigoraș 4, Ariton 3, Motriuc 2, Niță 2, Butnariu 2, Ulian 1, Bucurel, Buculei, Cocu, Voicilă.

Următoarea etapă de campionat va avea loc pe 29 ianuarie, atunci când Știința va primi vizita Romanului. Până la partida cu CSM Roman, băcăuancele vor disputa joi, 22 ianuarie, de la ora 15.30, pe teren propriu, jocul cu ACS HC Harghita, în turul întâi al Cupei României.

Fiind vorba de primul meci acasă din 2026, de faptul că va întâlni o echipă pe terenul căreia a pierdut greu, în ultimele secunde, în campionat și, mai ales, de faptul că, impunându-se în fața Harghitei, Știința ar putea aduce la Bacău, în turul secund al Cupei, o reprezentantă a Ligii Florilor, este de așteptat o evoluție in-crescendo a trupei pregătită de cuplul Vîntu-Oprea și, în egală măsură, un număr cât mai mare de suporteri la întâlnirea de joi, din Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”.

Rezultatele etapei a zecea : CSM Iași 2020- CNOPJ Bistrița 42-21, Sepi SIC Sfântu-Gheorghe- ACS HC Harghita 29-21, CSM Roman- CSM Făgăraș 33-29, CS Județean Prahova- CS Știința Bacău 34-22.

Clasament Seria B

1 CSM Iași 2020 10 10 0 0 374-233 17p.*

2 Sepsi Sf. Gh. 10 8 0 2 329-225 16p.

3 CSM Roman 10 8 0 2 355-260 16p.

4 CSJ Prahova 10 7 0 3 343-293 14p.

5 CSM Făgăraș 10 4 0 6 277-325 8p.

6 HC Harghita 10 2 0 8 268-316 4p.

7 CS Știința Bacău 10 1 0 9 230-359 2p.

8 CNOPJ Bistrița 10 0 0 10 245-410 0p.

*CSM Iași 2020 este penalizată cu trei puncte.