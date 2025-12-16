Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, învinsă de noua lideră, Sepsi Sfântu-Gheorghe

Marți, în ultimul meci de campionat programat în 2025, studentele au cedat pe teren propriu cu 33-22 (20-12), în fața echipei ce a urcat, fie și temporar, pe primul loc în Seria B. Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 13.00, băcăuancele vor juca, tot acasă, în Cupă, cu Spartac București, în jocul de final al anului

După o lună de pauză, campionatul Diviziei A la handbal feminin s-a reluat săptămâna aceasta. S-a reluat cu runda a noua, a doua a returului și ultima programată în 2025. După care va urma o nouă pauză lungă. De încă o lună. Deh, așa cum se întâmplă de regulă cu liga secundă a handbalului românesc.

Între cele două luni de pauză la nivelul Diviziei A, Știința Bacău a bifat o înfrângere cu 33-22 (20-12) în fața echipei care a urcat, fie și temporar, pe primul loc în Seria 1, Sepsi Sfântu-Gheorghe. Covăsnencele au respectat calcul hârtiei și s-au impus marți, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” la o diferență de 11 goluri.

Prin urmare, nicio surpriză. Și totuși, în ciuda înfrângerii, Știința nu a jucat rău. Ba chiar a reușit ca o treime din meci să țină pasul cu Sepsi. Băcăuancele au păstrat de mai multe ori tabela în echilibru (ultima oară la 8-8), pentru ca din minutul 22, oaspetele să accelereze, desprinzându-se de la 11-10 până la 20-12, rezultatul pauzei. În partea secundă, problemele la finalizare au condiționat eficiența studentelor, însă, chiar și așa, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea a avut meritul de a practica un handbal îndrăzneț și destul de aerisit contra unei grupări clar mai valoroase.

O diferență mare între ce arată sezonul acesta Știința și cum stăteau lucrurile cu studentele în edițiile precedente. Iar dacă se va continua pe linia aceasta, există toate șansele ca 2026 să găsească formația pregătită de Vîntu și Oprea la un alt nivel; totul ține de răbdare și de susținere.

Revenind la meciul de marți după amiază, să notăm că principala realizatoare a întâlnirii a fost băcăuanca Miruna Poiană-Țârdea, cu zece goluri, urmată de coechipiera sa, Iustina Butnariu, cu cinci reușite din șase aruncări. Studentele au avut următoare foaie de joc: Bordeianu, Anghel, Tite- Poiană-Țârdea 10 goluri, Butnariu 5, Ariton 2, Grigoraș 2, Buculei 1, Ulian 1, Niță 1, Motriuc, Ciobănașu, Bucurel, Cocu, Voicilă.

Știința încheie 2025 pe locul 7 (penultimul) al Seriei B, cu două puncte, iar în următorul joc de campionat se va deplasa la Ploiești, pentru confruntarea cu CS Județean Prahova, programată pe 18 ianuarie 2026. Până atunci, însă Poiană-Țârdea, Grigoraș, Ariton și compania își vor lua adio de la acest an și de la proprii suporteri, sâmbătă, 20 decembrie, atunci când, de la ora 13.00, vor întâlni pe Spartac București, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, în turul preliminar al Cupei României.