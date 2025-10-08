Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău deschide etapa. La Roman

În Seria B a Diviziei A la handbal feminin uvertura etapei a patra va avea loc joi, 9 octombrie, de la ora 17.00. Deschizătoare de drum este „lanterna roșie” Știința Bacău, care va evolua în Sala Sporturilor din Roman contra gazdelor de la CSM.

Dacă băcăuancele ocupă, așa cum aminteam, ultimul loc al clasamentului ca urmare a înfrângerilor pe linie, în schimb CSM Roman ocupă poziția a treia, rodul a trei victorii din tot atâtea meciuri.

Tot joi, dar de la ora 18.00, este programat și jocul dintre ACS HC Harghita și CNOPJ Bistrița, în timp ce restul etapei va avea loc duminică.

Având în vedere că după runda a patra, campionatul se va întrerupe, pentru studentele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea, următoarea partidă de campionat pe teren propriu se va desfășura pe data de 26 octombrie, contra celor de la CSM Iași 2020.

Programul etapei a patra/ joi, 9 octombrie : CSM Roman- Știința Bacău, ACS HC Harghita- CNOPJ Bistrița. Duminică, 12 octombrie : Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe- CS Județean Prahova, CSM Iași 2020- CSM Făgăraș.

Clasamentul Seriei B

1 CSJ Prahova 3 3 0 0 121-78 6p.

2 CSM Iași 2020 3 3 0 0 110-68 6p.

3 CSM Roman 3 3 0 0 103-72 6p.

4 Sepsi SIC Sf. Gh. 3 2 0 1 103-64 4p.

5 CSM Făgăraș 3 1 0 2 91-104 2p.

6 HC Harghita 3 0 0 3 81-102 0p.

7 CNOPJ Bistrița 3 0 0 3 66-126 0p.

8 Știința Bacău 3 0 0 3 59-120 0p.