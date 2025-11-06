Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău a spart gheața!

La capătul unei evoluții frumoase, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea a obținut prima victorie stagională, 37-30 (15-14) cu CNOPJ Bistrița, căreia i-a pasat și „lanterna roșie” la final de tur

Cum e vorba ceea? N-aduce anul ce aduce ceasul. Zicala se potrivește la fix în cazul divizionarei A de handbal feminin Știința Bacău. După o așteptare de aproape un an (ultimul succes data din decembrie 2024), studentele au gustat din nou din cupa victoriei, impunându-se, joi, 6 noiermbrie, la capătul celor 60 de minute de joc, cu 37-30 (15-14) în fața celor de la CNOPJ Bistrița.

Prin urmare, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea a reușit, la finalul turului de campionat, să spargă gheața, pasând, odată cu acest rezultat, și „lanterna roșie” învinsei sale de joi. Iar chestia cu spartul gheții nu e deloc formală. Face parte din… decor, în condițiile în care temperatura din Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” este una care îmbie la fular și la mănuși.

Noroc cu entuziasmul publicului (nu foarte numeros, ce-i drept; deh, ca într-o zi de joi, la ora 15.30) și fluența partidei care au reușit să încălzească atmosfera. Cele două tinere echipe au oferit un joc plăcut, peste nivelul lor din clasament, iar Știința a arătat că remiza ratată pe final, duminica trecută, la Odorheiu-Secuiesc, nu a fost deloc o întâmplare.

Studentele și-au făcut din nou bine treaba, chiar dacă au avut și momente de cumpănă, cum ar fi trecerea de la un avantaj de 8-5 (minutul 13) la un dezavantaj de 9-11, cât indica tabela în minutul 21. Time-out-ul bine luat de banca gazdelor la 10-11 și precizia trio-ului ofensiv Miruna Andreea Poiană-Țârdea – Ioana Ariton- Iustina Butnariu (aceasta din urmă reușind, pentru a doua etapă la rând, un procentaj maxim: 11 goluri din 11 aruncări) au repus lucrurile pe făgașul normal, astfel încât băcăuancele au intrat la pauză în avantaj: 15-14. În partea secundă, Știința s-a detașat până la o diferență de opt goluri, scorul final, 37-30 reflectând raportul de forțe din teren.

„Această victorie pe care o așteptam de o bună bucată de timp ne aduce o mare bucurie, mai ales că vine pe fondul unui joc bun prestat. După evoluția excelentă de etapa trecută, contra Harghitei, iată că am reușit să câștigăm și să părăsim ultimul loc. Aveam nevoie de acest succes, așa cum, în continuare, avem nevoie de răbdare și înțelegere pentru a construi ceea ce ne-am propus să construim”, a concluzionat antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu, care a avut la dispoziție următoarea garnitură: Bordeianu, Tite, Anghel- Poiană-Țârdea 13 goluri, Butnariu 11, Ariton 7, Niță 2, Buculei 2, Cocu 1, Motriuc 1, Ulian, Bucurel, Voicilă, Ciobănașu. La finalul celor șapte etape din tur, Știința Bacău ocupă locul 7 (penultimul), în clasamentul Seriei B, cu 3 puncte, iar în prima etapă din retur, programată duminica viitoare, pe data de 16 noiembrie, va evolua tot acasă, în compania Făgărașului. Și odată spartă gheața…