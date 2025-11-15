Handbal feminin/ Divizia A: Start de retur pentru Știința Bacău

Duminică, 16 noiembrie, de la ora 12.30, studentele, la care va debuta Daria Grigoraș, vor întâlni în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” pe CSM Făgăraș în runda cu numărul opt, prima din partea secundă a campionatului

Ce vine după tur? Evident, returul. Și ce ar urma după o primă victorie? În mod ideal, o a doua. Duminică, 16 noiembrie, de la ora 12.30, în etapa a opta, prima din returul de campionat, divizionara A de handbal feminin Știința Bacău încearcă să obțină un nou succes în Seria B.

Misiune dificilă, în condițiile în care adversara băcăuancelor, CSM Făgăraș, este cotată, totuși, cu prima șansă. Dar nu imposibilă! Înainte de toate, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea are un moral bun. Ariton, Butnariu, Poiană-Țârdea, Tite și colegele lor tocmai au spart gheața, impunându-se, runda trecută, cu 37-30 în fața celor de la CNOPJ Bistrița, grupare care, etapa aceasta, a făcut o figură frumoasă la Ploiești, unde a cedat cu 45-38 în fața Prahovei locale.

În al doilea rând, studentele vor avea în față duminică o echipă bună, CSM Făgăraș, dar în niciun caz o „sperietoare” de tipul Iașului, a Romanului sau a CS Județean Prahova. Un alt argument pro-Știința este că băcăuancele și-au întărit lotul, aducând-o, de la Piatra Neamț, pe Daria Grigoraș, care va și debuta duminică alături de noua sa formație. Last bunt not least, Știința va avea din nou de partea sa terenul și publicul propriu.

Iar spectatorii băcăuani au toate motivele să ia duminică la prânz drumul Sălii Sporturilor „Narcisa Lecușanu” ținând cont și de prestațiile bune ale favoritelor în ultimele două partide de campionat (la Odorheiu-Secuiesc, cu Harghita și acasă, cu CNOPJ Bistrița), dar și de faptul că următorul joc de pe teren ppropriu al Științei va fi peste mai bine de o lună, pe 18 decembrie, cu ocazia rundei a noua. Așa că, alături de Știința!

Rezultatele înregisrate până acum în etapa a opta în Seria B: CS Județean Prahova- CNOPJ Bistrița 45-38, Sepi SIC Sfântu-Gheorghe- CSM Iași 2020 25-30. Duminică, pe lângă meciul Știința Bacău- CSM Făgăraș, în această serie se mai dispută jocul dintre CSM Roman și ACS HC Harghita.

Clasamentul Seriei B

1 CSM Iași 2020 8 8 0 0 294-187 13p.*

2 Sepsi Sf. Gheeorghe 8 6 0 2 267-182 12p.

3 CSM Roman 7 5 0 2 242-183 10p.

4 CS Județean Prahova 8 5 0 3 273-242 10p.

5 CSM Făgăraș 7 3 0 4 193-231 6p.

6 ACS HC Harghita 7 2 0 5 197-211 4p.

7 CS Știința Bacău 7 1 0 6 161-266 2p.

8 CNOPJ Bistrița 8 0 0 8 201-326 0p.

*Echipă penalizată de FRH cu trei puncte.