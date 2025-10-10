Handbal feminin/ Divizia A: Partida CSM Roman- Știința Bacău, amânată pentru duminică

Schimbare de program în Seria B a Diviziei A la handbal feminin. Partida dintre CSM Roman și Știința Bacău, care trebuia să aibă loc joi, 9 octombrie, de la ora 17.00, în deschiderea etapei a patra a fost amânată pentru duminică, 12 octombrie, de la ora 11.00. Motivul? Infiltrările de apă din Sala Sporturilor din Roman, cauzate de ploaie.

„Când am aflat de această situație, am propus celor de la Roman să jucăm meciul la noi, în Bacău. Din păcate, am întâmpinat un refuz.

Nu e în regulă această amânare, mai ales că după meciul de duminica trecută, contra Prahovei, nu le-am dat fetelor liber pentru recuperare tocmai în ideea în care știam că trebuie să jucăm joi, la Roman.

Asta este, trebuie să ne conformăm. Dar cine ne asigură că duminică, sala din Roman va fi OK?”, a fost reacția Giorgianei Vîntu, antrenoarea Științei Bacău.

Înaintea confruntării directe, de duminică, CSM Roman ocupă locul 2 în clasamentul Seriei B, cu șase puncte, în timp ce Știința se află pe ultima poziție, fără niciun punct luat în trei jocuri.