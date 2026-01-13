Handbal feminin/ Cupa României: Știința Bacău, schimbare la… schimbare

Nici pe 24 ianuarie, cum era stabilit inițial și nici pe 21 ianuarie, cum a fost apoi reprogramat. Meciul dintre divizionarele A de handbal feminin Știința Bacău și ACS HC Harghita din cadrul turului întâi al Cupei României se va disputa până la urmă joi, 22 ianuarie.

Confruntarea cu formația harghiteană va începe la ora 15.30 și va prilejui prima întâlnire din acest an pe care Știința o va avea, în mod oficial, cu publicul propriu, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”.

„Inițial, cei de la Harghita ne-au solicitat să devansăm meciul de Cupă miercuri, pe 21 ianuarie, după care au revenit cu rugămintea de a-l disputa joi, pe 22 ianuarie. Am fost de acord”, a explicat antrenoarea studentelor băcăuane, Giorgiana Vîntu.

Până la partida de Cupă, de la mijlocul săptămânii viitoare, Știința va susține duminică, 18 ianuarie, de la ora 16.30, primul joc al anului, întâlnind, în deplasare, pe CS Județean Prahova, în etapa a zecea a Diviziei A.

După consumarea a nouă runde din campionatul ligii secunde, formația băcăuană pregătită de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea ocupă locul 7, penultimul, cu două puncte, în clasamentul Seriei B.