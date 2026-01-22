Handbal feminin/ Cupa României: Știința Bacău, calificată în turul doi!

Învingătoare cu 30-28 (16-12) contra Harghitei, studentele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea vor întâlni în faza următoare, tot acasă, o echipă din Liga Florilor

În ultimul meci pe teren propriu al lui 2025, divizionara A de handbal feminin Știința Bacău a trecut cu 41-31 de Spartac București, în turul preliminar al Cupei României. Iar în primul joc de acasă în 2026, disputat joi după-amiază, în turul întâi al Cupei, Miruna Poiană Țârdea, Daria Grigoraș și celelalte studente băcăuane au obținut o nouă victorie: 30-28 (16-12) contra colegei de serie, ACS HC Harghita. Prin urmare, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea își continuă parcursul în competiția KO.

Așteptând tragerea la sorți a turului secund ce va avea loc la începutul săptămânii viitoare și care va aduce Științei un nou joc în fața propiilor suporteri, de data aceasta contra unei reprezentante a Ligii Florilor. „Ne bucurăm foarte mult pentru acest parcurs, care este unul pe deplin meritat. Astăzi am văzut la lucru o echipă ambițioasă, care speră la mai mult. Sigur că mai facem și unele greșeli, însă din ele învățăm”, a declarat antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu, la finalul calificării de joi în dauna Harghitei.

În confruntarea cu harghitencele, tabela nu a fost în niciun moment în defavoarea Științei, însă asta nu înseamnă că nu au existat emoții. Mai ales că, deși au intrat cu patru goluri în avantaj la pauză, băcăuancele s-au văzut egalate la 17 (minutul 36), apoi la 21 în minutul 44 (de la 21-18) și, în cele din urmă, la 22 când s-a intrat în minutul 48.

De fiecare dată, însă, Știința (susținută și de publicul entuziast), a știut, mizând pe același bloc compact, să vină peste adversar. Larisa Bordeianu a ținut bine poarta, în timp ce Miruna Poiană-Țârdea a fost, ca la fiecare meci, o mașină de goluri, adjudecându-și titlul de cea mai bună marcatoare a partidei, cu 13 puncte, dar remarcându-se și prin câteva pase spectaculoase, cum a fost cea din minutul 29, pentru golul de 20-18 al Ioanei Ariton și mai ales cea din minutul 55 pentru reușita de 28-24 a Iustinei Butnariu.

Aflată în revenire după intervenția chirurgicală la genunchi, Denisa Elena Săndulachi a intrat pe teren pentru a transforma lovitura de la șapte metri care a distanțat Știința la 30-25 cu 54 de secunde înainte de ultimul fluier al arbitrilor, însă rezultatul final a fost de 30-28, oaspetele punctând de trei ori în ultimul minute de joc. Insuficient pentru a schimba soarta unui meci care s-a aflat mereu în mâinile Științei.

La final, întreaga echipă gazdă i-a cântat „La mulți ani” mamei Iustinei Butnariu, cu ocazia zilei de naștere. O după-amiază cu adevărat festivă pentru o echipă care crește încet, dar sigur și frumos. În victoria contra Harghitei, Știința Bacău a prezentat următoarea foaie de joc: Bordeianu, Tite, Anghel- Poiană-Țârdea 13 goluri, Ariton 5, Butnariu 4, Motriuc 3, Bucurel 2, Grigoraș 2, Săndulachi 1, Niță, Buculei, Ulian, Voicilă, Cocu, Ciobănașu.