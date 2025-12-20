Handbal feminin/ Cupa României: Știința Bacău, calificată în faza următoare

Studentele s-au impus sâmbătă, pe teren propriu, cu 41-31 (19-12) în fața bucureștencelor de la Spartac

A doua victorie obținută de handbalistele Științei Bacău în acest sezon, unul care indică o creștere evidentă pentru studente. După succesul din campionat, contra CNOPJ Bistrița, echipa antrenată de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea s-au impus și în turul preliminar al Cupei României, unde au obținut calificarea în dauna Spartacului București.

Sâmbătă, în meciul jucat pe teren propriu, Știința și-a demonstrat supremația în fața „lanternei roșii” din Seria C a Diviziei A, Spartac, de care a trecut cu un convingător 41-31 (19-12).

Exceptând debutul jocului, care le-a găsit pe bucureștence în avantaj cu 1-0 și 2-1, gazdele au fost la timona întâlnirii atât pe teren, cât și pe tabelă. Golghetera campionatului ligii secunde, cu 70 de reușite în nouă partide, băcăuanca Miruna Andreea Poiană-Țârdea a fost și principala realizatoare a meciului de Cupă Știința- Spartac, cu zece goluri, ea fiind urmată de coechipiera sa, Daria Grigoraș, cu procentaj maxim (nouă goluri din tot atâtea aruncări) și de bucureșteanca Ștefania Alina Stoica (9 goluri din 11 aruncări).

În turul preliminar al Cupei României, Știința Bacău a prezentat următoarea foaie de joc: Anghel (9 intervenții), Tite (6), Bordeianu (3)- Poiană-Țârdea 10 goluri marcate, Grigoraș 9, Ariton 7, Butnariu 3, Motriuc 3, Bucurel 3, Niță 2, Buculei 2, Ulian 2, Săndulachi, Voicilă, Cocu, Ciobănașu.

În ceea ce privește campionatul Diviziei A, Știința încheie 2025 pe locul 7 (penultimul) al Seriei B, cu două puncte la activ, urmând ca în prima partidă din 2026, programată pe 18 ianuarie, în runda cu numărul zece, să se deplaseze la Ploiești pentru confruntarea cu CS Județean Prahova.