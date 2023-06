Guvernul a decis: nu se mai organizează probele orale la Bacalaureatul 2023

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial o Ordonanţă de Urgenţă care aduce modificări semnificative în sistemul de învăţământ, ca răspuns la actuala situaţie creată de greva profesorilor.

Potrivit actului normativ adoptat duminică, în anul şcolar 2022 – 2023, se elimină evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare la finalul clasei a VI-a. Astfel, nu se mai organizează evaluări la materiile de limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe pentru această etapă a învăţământului.

În acelaşi timp, Ordonanţa prevede că probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii proveniţi din minorităţi naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu şi probele de evaluare a competenţelor digitale la Bacalaureat vor fi echivalate conform unei metodologii aprobate în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei.

În ceea ce priveşte concursul pentru angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, în sesiunea 2023, Ministerul Educaţiei a decis eliminarea inspecţiei la clasă. Astfel, concursul constă doar într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate.

”Prin renunţarea la inspecţia la clasă sau probele practice în cadrul concursului de titularizare, am luat în considerare situaţia actuală în care peste 60% dintre inspecţiile sau probele practice nu au fost efectuate. Dacă aceşti candidaţi ar fi fost excluşi de la concurs, în viitorul an şcolar am fi avut probleme semnificative în asigurarea resursei umane necesare în unităţile de învăţământ”, a declarat Ministerul Educaţiei într-un comunicat transmis AGERPRES.

Aceste măsuri au fost luate de Guvern pentru a aborda în mod eficient situaţia creată de greva profesorilor şi pentru a asigura buna funcţionare a sistemului de învăţământ.