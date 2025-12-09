Grupul PSD din CL Bacău cere suspendarea managerului Spitalului TBC

«Grupul PSD din Consiliul Local Bacău solicită conducerii Primăriei să-l suspende din funcție pe managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, Mădălin Pârâianu, implicat într-un dosar de corupție în care DNA îl acuză de comiterea a 4 infracțiuni de abuz în serviciu, totalizând un prejudiciu de peste 1 milion de lei în dauna unității medicale.

Întrucât au trecut mai bine de 3 săptămâni de la trimiterea în judecată a managerului Pârâianu, timp în care acesta nu a catadicsit să facă firescul pas înapoi al demisiei, iar respectivele ilegalități au fost comise în exercițiul funcției, cu știința și girul său, conducerea Primăriei Bacău trebuie să procedeze urgent la suspendarea sa.

Asta, cu atât mai mult cu cât din comunicările DNA şi informațiile apărute în presa locală rezultă, incontestabil, că managerul Pârâianu era pilonul de bază al grupării infracționale care a operat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie, aranjând mai multe achiziții publice la suprapreț.

Apreciem că o asemenea decizie ar însemna un gest minimal de salvare a aparențelor, mai ales în situația în care managerul spitalului menționat a asumat o conduită disprețuitoare în raport de contextul judiciar în care se află. Totodată, activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie nu ar avea de suferit din cauza consecințelor negative ale împrejurărilor menționate.

A fura de la pacienți sau de la vârstnici – gruparea este aceeași care a acționat, în trecutul recent, la Căminul de Vârstnici – este mai mult decât o fărădelege; este o crimă care contribuie la consolidarea percepției profund negative pe care cetățenii o au față de sistemul sanitar și cel bugetar în ansamblul său!»

Grupul PSD din CL Bacau