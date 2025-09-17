Grupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025

Grupul EVERGENT Investments, un jucător important în sectorul financiar, a înregistrat un record de 3,72 miliarde de lei al activelor administrate la 30 iunie 2025, în creștere cu 7% față de 31 decembrie 2024. Rezultatele din primul semestru al anului 2025 demonstrează reziliența modelului de afaceri în contextul unor incertitudini accentuate pe plan național.

Indicatorul de performanță al Grupului, rezultatul net, a fost în sumă de 195,5 milioane de lei în primul semestru al anului 2025, fiind compus din 110,5 milioane de lei profit net și 85 de milioane de lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat.

“Performanță financiară obținută confirmă angajamentul nostru ferm de a crea valoare pentru stakeholderi, adaptabilitatea strategiei, managementul activ și guvernanța corporativă aliniată celor mai bune practici. Deși provocările se mențin în multe sectoare și pot persista perturbări semnificative în multe domenii, suntem bine poziționați să valorificăm oportunitățile investiționale.”- Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație EVERGENT Investments .

“Suntem investitori activi, orientați către generarea de performanță consistentă și dezvoltarea Grupului. Deși contextul politico-economic este incert, suntem încrezatori în capacitatea Grupului EVERGENT de a continua să creeze valoare pe termen lung printr-o administrare riguroasă a riscului și o disciplină a execuției investiționale” – Cătălin Iancu , Director general al EVERGENT Investments .

Despre Grupul EVERGENT

Grupul EVERGENT este prezent pe piața românească de peste 30 de ani. Modelul de afaceri diversificat al Grupului este susținut de trei domenii cheie: investiții în acțiuni ale companiilor listate la BVB, în sectoarele financiar-bancar și energie-industrial (cei doi piloni strategici ai EVERGENT Investments), real-estate și agribusiness.